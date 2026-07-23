Cemex eleva su previsión de ebitda para 2026 tras impulso de ganancias por reestructuración

El fabricante mexicano de cemento Cemex ⁠elevó este jueves sus previsiones de ebitda para 2026, al seguir beneficiándose de su programa de reestructuración y de un sólido ⁠crecimiento de las ventas.

Cemex registró ⁠un aumento interanual del 9% en su utilidad neta durante el segundo trimestre, hasta alcanzar los 347 millones de dólares, mientras que su utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización se disparó un 24%, hasta los 1,018 millones de dólares.

Cemex, uno de los mayores fabricantes de cemento del mundo, elevó su previsión de crecimiento del ebitda para 2026 al 16-17%, frente a la previsión anterior, que apuntaba a un crecimiento de un dígito alto. El resultado superó la estimación media de los analistas, que se situaba en 937.4 millones de dólares.

Las ventas aumentaron un 12% interanual en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 4,093 millones de dólares, con crecimiento en las cuatro regiones en las que opera la empresa.

Dentro de esas regiones, "México presentó resultados sólidos respaldados por eficiencias de costos, mejoras en demanda (y) apalancamiento operativo", señaló la ⁠empresa en un comunicado.

Excluyendo un acuerdo ⁠favorable puntual en Europa, ⁠las ventas aumentaron un 11% y el ebitda creció un 19% con ⁠respecto al año anterior.

La empresa también elevó su objetivo de ahorro derivado de su programa de reestructuración a 475 millones de dólares, frente a los 400 millones de dólares previstos anteriormente en su plan de ahorro, y señaló que se ha alcanzado el 80% del objetivo original.

Cemex añadió que la mayor parte de los nuevos ⁠ahorros derivados del objetivo revisado al alza se espera para 2027.