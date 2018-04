Las acciones cerraron con subidas el lunes en la Bolsa de Nueva York impulsadas principalmente por alzas en los sectores tecnológico y cuidado de la salud, con los inversionistas atentos a la temporada de resultados y menos preocupados por los ataques con misiles estadounidenses en Siria.

Los ataques del fin de semana marcaron la mayor intervención hasta ahora de países occidentales contra el presidente Bashar al-Assad y su aliado Rusia, que se enfrenta a más sanciones económicas por su papel en conflicto.

Las acciones habían cerrado a la baja el viernes por los temores a una escalada militar en Siria. Pero los inversionistas parecieron menos inquietos respecto a una posible represalia de Rusia, aliado de Assad, después de que no ocurrió durante el fin de semana.

“Las condiciones geopolíticas se calmaron”, dijo Tim Ghriskey, jefe de Estrategia de Inversión de Inverness Counsel. “Muchos prevén un incremento muy fuerte de las utilidades en el trimestre. Eso podría estar atrayendo al mercado a operadores, e incluso a inversionistas a largo plazo”, agregó.

Las acciones de Netflix subieron casi 7% tras el cierre del mercado después de que la compañía de películas online reportó resultados, con un crecimiento de suscriptores que superó los pronósticos. Habían terminado la sesión regular con una caída de 1.2 por ciento.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.87%, a 24,573.04 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 0.81%, a 2,677.84 unidades. El Nasdaq Composite subió 0.7%, a 7,156.29 unidades.

El sector tecnológico del S&P 500 dio el mayor impulso al referencial, con un avance de 0.7% sobre una base ponderada, seguido por el de cuidado de la salud.

bmv, con pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la sesión con una baja de 0.68%, al margen de los mercados en Estados Unidos. El S&P/BMV IPC concluyó en 48,434.39 unidades.

De acuerdo con Banco Base, en una jornada con pocos indicadores económicos, los mercados cerraron con rendimientos mixtos.

Al comienzo de la semana no se observó aversión al riesgo relacionada con la intervención militar de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Siria, ya que no hubo represalias inmediatas y los mercados consideran que no habrá consecuencias.

No obstante, la institución financiera indicó que los inversionistas seguirán cautelosos, ya que las tensiones geopolíticas podrían resurgir rápidamente.