Ethereumpow se lanzará 24 horas después de The Merge

A horas de la actualización The Merge, la bifurcación de prueba de trabajo (PoW) de Ethereum está programada para entrar en funcionamiento solo un día después de la transición, según los desarrolladores de ETHW.

Un nuevo token bifurcado llamado Ethereumpow (ETHW) nacerá un día después de la actualización de la red de Ethereum. Este lunes, los desarrolladores del núcleo de ETHW anunciaron que “la mainnet de ETHW se producirá en las 24 horas siguientes a la Fusión” y comunicaron que la hora exacta se anunciará 1 hora antes del lanzamiento con un temporizador, e incluirá el código final, los binarios, los archivos de configuración, la información de los nodos, el RPC y el explorado.

La razón del Fork

Los desarrolladores del núcleo de Ethereumpow admitieron que PoS cambiará las reglas del juego. Sin embargo, PoW tiene un historial de 12 años de ser fiable, robusto y resistente a la censura. Según explicaron, es prudente continuar con un Ethereum PoW, que debería ser una obviedad para aquellos que defienden la apertura y el libre mercado, ya que no hay ningún inconveniente.

Qué traerá un bifurcación de Ethereum

El nacimiento de una nueva bifurcación al estilo de Ethereum significa que todos los propietarios de Ethereum (ETH) podrán obtener ETHW de alguna manera. Algunos usuarios obtendrán ETHW de los exchanges si la empresa codifica la existencia del nuevo token.

Quienes tengan ETH en un monedero no custodiado podrán dividir sus monedas como lo hicieron con ethereum classic (ETC).

A horas de The Merge el mercado de ETH registra importantes movimientos

Solo restan horas para The Merge -la gran actualización de Ethereum que supondrá el cambio del mecanismo de Prueba de Trabajo (PoW) al de Prueba de Participación (PoS)- y los inversores de Ether (ETH) parecen algo temerosos al respecto. En las últimas 24 horas, la criptomoneda retrocedió y los especialistas notaron salidas millonarias en los últimos siete días.

Según el último informe de flujos semanales de Coinshares, los productos de inversión en criptomonedas registraron salidas por más de 63 millones de dólares en la última semana. De ese total, más del 98% fueron de Ethereum.

“Los productos de inversión en activos digitales registraron salidas por un total de 63 millones de dólares. Ethereum fue el foco principal de las salidas, por un total de 62 millones de dólares la semana pasada, esto se produce a pesar de la certeza mejorada de la Fusión”, según el informe de Coinshares.

Si bien la Fusión ha contado con el respaldo de decenas de referentes y empresas del ecosistema, también se han esparcido temores sobre algunos riesgos asociados a una transferencia de datos tan masiva. En ese sentido es posible que muchos inversores hayan querido salir del mercado para los días que dure la actualización, pero volverían una vez que suceda.

El consejo de los especialistas para el día de la Fusión

La firma de investigación cripto Coin Metric aconsejó a los inversores no realizar transacciones durante el 15 de septiembre, día en que se materializará la Fusión, ya que existen algunos riesgos que pueden afectar sus operaciones o su capital.

En su informe Mapping Out The Merge, la firma respaldó la actualización de Ethereum y los beneficios que conlleva, pero reconoció que en una migración de tal magnitud hay posibilidades de que no todo salga bien.

“Dado el alcance de los factores que pueden perjudicar el tiempo de actividad de Ethereum durante la Fusión, podría ser prudente abstenerse de realizar transacciones ese día”, marcaron los expertos. El próximo jueves podría haber discrepancias de precios en los protocolos DeFi y un cambio en el orden de los bloques en blockchain, conocido como “reorganización”. Si lleva a ocurrir un inconveniente como ese, una gran cantidad de transacciones podrían enviarse de vuelta al mempool y “quedarse atascadas”.

Bitcoin retrocede 6% en las últimas 24 horas y busca defender el soporte de los 20K

El Bitcoin (BTC) retrocedió un 6% en las últimas 24 horas y busca defender el soporte de los 20,000 dólares recuperados durante el fin de semana. La criptomoneda líder parece haberse visto arrastrada por los temores de la nueva actualización de Ethereum, que es sin duda el gran evento cripto de la semana. Al cierre de esta publicación, el precio de BTC es de 20,760 dólares.

El resto del mercado cripto también sintió el impacto bajista de la jornada. Ether, como era de esperar, fue el altcoin que más bajó con casi un 9 por ciento. Luego de salidas semanales por más de 62 millones de dólares, la segunda mayor criptomoneda del mercado cotiza en 1,560 dólares.

Cardano y Solana también bajaron un 8% y retrocedieron respectivamente a 0.47 dólares y 35 dólares. Binance coin (BNB) y XRP tuvieron una merma del 3% y cotizan en 283 y 0.34 dólares, mientras que Litecoin sorprendió con una suba del 2% y se ubica en 63 dólares.