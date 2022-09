Proof of Stake es una nueva etapa para Ethereum: Ben Edgington

Ethereum vivirá en los próximos días un cambio radical en su forma de operar: pasará de utilizar las pruebas de trabajo (proof of work) a valerse de las pruebas de participación (proof of stake) para validar transacciones, lo que para algunos no sólo significa una transformación en la red, sino una amenaza para la red de Bitcoin, la blockchain más popular.

Ethereum, la red de la segunda criptomoneda con mayor valor de capitalización de mercado, ether, experimentará The Merge (La Fusión), el paso de una validación a través del consumo intenso de energía a una validación producida mediante el valor económico que cada participante pone en juego. El suceso en la red creada por Vitalik Buterin ocurrirá entre el 14 y el 15 de septiembre próximos.

El cambio se producirá en toda la red de Ethereum, utilizada para realizar transacciones económicas, participar en proyectos tecnológicos y de finanzas descentralizadas (DeFi) y adquirir Tokens No Fungibles (NFT por su sigla en inglés).

En palabras de Ben Edgington, miembro de Consensys y uno de los ingenieros que ha estado detrás de este cambio dentro de la red Ethereum desde 2014, lo que está a punto de ocurrir es similar a que el motor de un auto a gasolina sea cambiado por uno eléctrico con el auto en movimiento.

En las redes blockchain, los validadores son los nodos de la red que anotan y validan cada una de las transacciones que se realizan en la cadena de bloques, el gran libro de balances base de esta tecnología.

En el caso de las redes que usan el método de prueba de trabajo (proof of work), como la red Bitcoin y todavía la red Ethereum, los validadores deben resolver problemas matemáticos que exigen el consumo de grandes cantidades de energía para validar cada transacción. En las redes que usan el método de prueba de participación (proof of stake), los validadores que más criptomonedas tienen son los que pueden validar las transacciones.

Este es el cambio que vivirá Ethereum: con The Merge, mientras más Ether tenga un validador, más facilidad de apuntar y validar una transacción tendrá, pues son aquellos validadores con una mayor cantidad de esta criptomoneda en reserva los que tienen más interés en que la red sobreviva y así conservar el valor que han puesto en juego.

En entrevista con El Economista, Edgington habla sobre lo que ocurrirá cuando The Merge tenga lugar y cómo esto impactará en el ecosistema de las criptomonedas a escala global.

—¿Podrías explicarnos qué es The Merge en términos sencillos?

—Ethereum, esta tecnología de cadena de bloques (blockchain) en la que podemos realizar transacciones entre nosotros y hacer finanzas descentralizadas, crear NFT y demás, ha estado funcionando con pruebas de trabajo (proof of work) durante los últimos siete años. La prueba de trabajo es la tecnología utilizada para asegurar la red y defenderla de los ataques. Es la misma tecnología que utiliza Bitcoin y que hemos estado utilizando con éxito en Ethereum durante siete años. Pero eso va a cambiar.

Siempre ha sido un plan de Ethereum pasar a una nueva tecnología llamada prueba de participación (proof of stake). Y una de las principales razones para esto es que la prueba de trabajo es muy intensiva para el medio ambiente. Utiliza una gran cantidad de energía por diseño. Básicamente, la forma de asegurar la red es quemando electricidad y así el minero que pueda quemar más energía gana. La prueba de participación o de consenso (proof of stake) es una tecnología muy diferente y está asegurada por el valor económico de los activos que los participantes pondrían en riesgo en la red.

Así que siempre hemos tenido este plan para pasar de la prueba de trabajo a la prueba de participación por una serie de razones. En primer lugar, porque es mucho más respetuoso con el medio ambiente: utiliza quizá menos de una milésima parte de la energía de la prueba de trabajo. Pero también porque creemos que es más segura como tecnología, tiene simplemente mejores propiedades de seguridad y, en tercer lugar, porque tenemos que pagar menos por el mismo nivel de seguridad. Ethereum ha estado funcionando con prueba de trabajo. Queremos pasar a la prueba de participación y eso es lo que sucede en la fusión (The Merge).

—¿Por qué ha tardado tanto tiempo en producirse The Merge y por qué ha habido tantos retrasos en estos años?

—Nunca le pusimos fecha, así que siempre nos gusta decir que nunca se ha retrasado, porque nunca nos comprometimos con una fecha. Ahora nos hemos comprometido con una fecha. Así que, si no lo hacemos ahora, puedes decirlo.

Pero tienes razón, ha llevado mucho tiempo. En Ethereum empezamos a hablar de la prueba de participación en 2014, hace ocho años, y siempre ha sido el plan. Parte del reto ha sido que tuvimos que inventar esta tecnología de la nada en ese momento. No existían redes de prueba de participación. Ahora, más recientemente, han aparecido algunas y, ya sabes, la mayoría de las nuevas redes utilizan la prueba de participación porque es simplemente una mejor tecnología, pero con Ethereum tenemos una complicación: tenemos una red existente y tenemos que transferirla a la prueba de participación. Así que hemos tenido que diseñar una manera de tomar todos los valores existentes, cientos de miles de millones de dólares de valor ether, además de todo el valor de las finanzas descentralizadas (DeFi) más los NFT de todo el mundo y, sin interrumpir la red, moverlo a prueba de participación. Esto es mucho más difícil que empezar desde una hoja de papel limpia.

Este es sólo el primer paso. Se siente como el final de un largo viaje, ¿verdad? Pero en realidad es el comienzo de un viaje aún más grande para Ethereum, y tenemos grandes ambiciones para esta red, siempre está evolucionando, siempre mejorando, siempre avanzando. Así que hay mucho más por venir.

—Hay mucha discusión sobre la seguridad en la prueba de participación y en la prueba de trabajo. Mucha gente en la comunidad de criptomonedas, sobre todo los maximalistas de Bitcoin, piensan que la prueba de participación no proporciona la seguridad que proporciona la prueba de trabajo. ¿Qué piensas de esta idea?

—Creo que están equivocados. Son bienvenidos a venir e intentar atacar Ethereum si lo desean, pero lo que quiero decir sobre esto es que podemos poner un coste, podemos cuantificar muy fácilmente el coste de atacar la red Ethereum bajo la prueba de participación y está diseñado así.

Si un atacante quiere cambiar la historia de la blockchain de Ethereum, entonces podemos probar que un tercio de todo el ether se quemará y será destruido como castigo para el atacante. Así que si actualmente tenemos 20,000 millones de dólares de ether, entonces un atacante tendría que quemar unos 7,000 millones de dólares para atacar la cadena, para cambiar la historia de la cadena y esa es una función automática del protocolo. Detectará el ataque e identificará automáticamente al atacante y cortará su participación y lo expulsará de la red.

La prueba de trabajo no tiene un mecanismo similar. No tiene forma de castigar a un atacante y, de hecho, una especie de secreto sucio de la prueba de trabajo es que un ataque exitoso al 51% de la cadena es realmente rentable, porque si el intento de los atacantes falla, todo lo que han perdido es el coste de la energía que quemaron y pueden volver a intentarlo y luego pueden volver a intentarlo. Bajo la prueba de participación quemamos toda su participación, así que no tienen forma de volver a intentarlo. Estos son un par de puntos por los que creemos que la prueba de participación es más segura.

—¿Crees que la prueba de participación sustituirá a la prueba de trabajo?

—Eso espero. Mi historia es que descubrí Ethereum cuando trabajaba en los negocios. Llevaba traje y corbata para ganarme la vida y estaba, ya sabes, en la gestión. Me encontré con Ethereum, leí acerca de la prueba de trabajo y pensé: ‘Bueno, es algo inteligente, pero también es algo tonto, ya sabes, sólo quema mucha energía y no está haciendo nada’.

Entonces leí sobre la prueba de participación y fue cuando pensé que era brillante y que era una idea genial. Desde ese momento entendí que Ethereum iba a pasar a la prueba de participación. Para mí ese fue el momento de la iluminación. Me dije: ‘Esto es en lo que quiero trabajar’.

Creo que estamos demostrando que la prueba de trabajo es una tecnología legada. Quiero decir que es realmente el motor de gasolina o la máquina de vapor. Fue brillante en su tiempo, hace 12 años, cuando Bitcoin estaba trabajando por primera vez. Pero ahora es una tecnología obsoleta. Me encantaría ver que Bitcoin y otras redes con prueba de trabajo cambien, pero creo que Bitcoin se está afianzando cada vez más en la prueba de trabajo. Sabes, creo que se están poniendo más y más a la defensiva sobre esto. Me temo que nunca cambiará para Bitcoin y sospecho que, eventualmente, eso hará que Bitcoin sea irrelevante.

