Ether puede ser una criptomoneda deflacionaria después de The Merge: Lex Sokolin

Ethereum cambiará su operación en los próximos días, entre el 14 y el 15 de septiembre. El cambio busca reducir el consumo de energía que utilizan las pruebas de trabajo (proof of work) para asegurar la red por las pruebas de participación (proof of stake), un evento que también promete reducir el número de ethers que hay en la red y entre sus participantes.

A diferencia de la red de Bitcoin, en la que hay una oferta limitada de 21 millones de bitcoins para minar, en ethereum, ese límite no existe, por lo que, al crearse más ether conforme de minan los bloques de la cadena, la criptomoneda experimenta una inflación anual de alrededor de 4.6% para toda la red. Pero para Lex Sokolin, economista en jefe de Consensys, The Merge podría reducir sustancialmente la inflación de ether hasta 0.5% e incluso volverla negativa, lo que la convertiría en un activo deflacionario, es decir que podría reducirse su suministro..

En entrevista con El Economista, Sokolin habla sobre cómo The Merge cambiará la forma de emisión de ether y sobre cómo este cambio afectará a la Web 3 y a proyectos tecnológicos, como los NFT y las finanzas descentralizadas.

─ ¿Cómo funciona el suministro actual de ether con las pruebas de trabajo?

—El mecanismo de minería actual de Ethereum, que es la prueba de trabajo, es similar al mecanismo de minería de Bitcoin. Cada bloque tiene recompensas en él y las recompensas están esencialmente determinadas por la competencia para minar la blockchain y luego hay alguna probabilidad por la cual la actividad minera consigue que las recompensas se distribuyan a diferentes mineros. Así que hay un factor de suerte en términos de a dónde van las recompensas. Creo que hoy, en promedio, es algo así como 4.6% de inflación para la red en su conjunto, en términos de recompensas que se acuñan a través de los diferentes bloques y luego se distribuyen a los diferentes mineros.

Cuando pasemos a la prueba de participación, en realidad cambiaremos masivamente el mecanismo por el que se produce la validación, por lo que también estás cambiando la naturaleza de su costo. La prueba de trabajo se basa en el hardware y en la quema de electricidad y básicamente en la resolución de problemas matemáticos para ganar la recompensa, mientras que la prueba de participación no requiere el hardware. En lugar de eso, lo que haces es comprometer capital, así que hay que incentivar menos a la gente, porque no es tan difícil participar en la seguridad de la red. Es más fácil ser un validador que ser un minero.

Mientras que, en el caso de la minería necesitas ese coste fijo para el hardware, en el caso de la prueba de participación, la participación económica y el compromiso de esa participación económica en la blockchain es todo lo que necesitas. Así que la inflación en la red va a bajar a algo así como 0.5%, algo que también se va a moderar por la quema de ether que se utilice para el pago de las transacciones y las comisiones, por lo que parte de la comisión irá para el validador y parte de ella se quemará y se eliminará de la oferta; así que eso va a tener una especie de efecto secundario consiguiendo que la inflación baje.

─ Existe la creencia de que bitcoin es dinero sólido porque hay una oferta limitada de 21 millones de bitcoins. ¿Por qué ether es dinero ultra-sólido en tu opinión?

—Estas son grandes historias para contar, pero creo que el mundo es mucho más complicado que la etiqueta particular de dinero sólido o dinero ultra-sólido. ¿Es el euro dinero sólido frente al dólar?, ¿es la libra dinero sólido frente al dólar? Todos tienen volatilidad y todos son adecuados para su propósito, que es mediar en el comercio dentro de su economía particular.

Creo que la concepción de que bitcoin es dinero sólido está motivada por la fijación de la oferta en un algoritmo y eso puede ser satisfactorio: sólo hay una cantidad determinada de esta cosa y, por supuesto, de ahí viene la analogía con el oro. Lo que la gente se pierde cuando crea ese marco es que hay oferta y demanda en la ecuación del precio y por lo tanto, puede haber un montón de productos básicos que tienen una oferta fija, pero eso no significa que haya demanda para ellos. Si no hay demanda, entonces su uso en el mundo será bajo para los pagos, para el comercio, para el almacenamiento de valor y entonces eso impactará en el precio, por lo que no es suficiente con tener una oferta fija, también se necesita el uso y creo que bitcoin tiene un montón de uso en términos de resguardo de valor.

Creo que para ether, la narrativa del dinero ultra-sólido tiene que ver con el hecho de que no sólo se reducirá la inflación, sino que puede ser negativa. Así que podría haber deflación en la red, podría haber menos tokens año tras año. Ahora, eso depende de la actividad de la red. Si la gente usa mucho la red, entonces se quemará más oferta de éter porque va a ser parte de las tarifas para hacer transacciones. En ese caso, no tienes una oferta que aumenta lentamente y luego se mantiene plana, puedes tener una oferta que disminuye, así que cuanto más se usen las aplicaciones en la red, más éter se quemará y por lo tanto, se volverá más valioso, porque hay menos de él. Ese es un mecanismo que Bitcoin no tiene.

─ Cuáles serán los efectos de The Merge en las finanzas descentralizadas (DeFi) y en otras tecnologías como los NFT?

—Creo que será muy positivo tener pruebas de participación nativas dentro de Ethereum disponibles para mucha gente. El uso de Defi hoy en día es, yo no diría que es un nicho, pero sigue siendo una pequeña parte de los usuarios de la Web 3 que son usuarios intensivos de Defi, ya sabes, 5%, 10%, algo así. Y el hecho de participar para proteger la red va a hacer que sea mucho más visible y mucho más accesible para que la gente normal tenga una participación financiera en la protección de la propia red. Si miras otras redes de pruebas de participación, algo así como el 75% o el 80% de la gente participa en la red, en la cadena. Por lo que estás introduciendo a mucha gente que de otra manera no se comprometería financieramente y esperaría un interés.

La segunda cosa es que, sea cual sea el tipo de interés que obtengan los stakers, va a ser el punto de referencia para cualquier otro protocolo DeFi. Así que si eres un protocolo DeFi que ofrece un rendimiento inferior al rendimiento del staking de Ethereum, vas a tener que justificar por qué ese menor rendimiento es de menor riesgo, porque va a haber un punto de referencia natural para el equivalente a guardar tu cripto en Web 3 una vez que esto se lance.

─ ¿Qué recomiendas que hagan los exchanges, otras instituciones y los usuarios antes y durante The Merge?

Bueno, depende de qué parte de estas instituciones, pero creo que la educación es realmente importante y educar a sus usuarios en particular es realmente clave. Es importante establecer expectativas realistas en el sentido de que tienes la oportunidad de obtener este rendimiento, pero también podrías experimentar ganancias o pérdidas de capital. Así que puede que obtengas el porcentaje de rendimiento en términos de tus recompensas, pero luego el precio denominado en alguna otra moneda puede subir o puede bajar. Así que es importante que los consumidores entiendan esto.

Creo que la historia sobre el impacto de la energía y el hecho de que esto es como un blockchain verde es también muy importante, porque es una gran transición para la comunidad, ya sabes, si podemos eliminar la huella de carbono de la Web 3 a través de esta transición y reducirla tan significativamente, entonces va a permitir a los artistas que estaban preocupados por el medio ambiente crear NFTs en Ethereum sin tener esa objeción. Va a eliminar un montón de escepticismo de algunos inversores institucionales, y ya sabes, creo que va a ser una cosa muy positiva.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx