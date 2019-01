Para el director general de Natixis IM México, Mauricio Giordano, el panorama este año es de incertidumbre por la desaceleración económica global; sin embargo, mantiene una postura positiva ante el entorno.

El ejecutivo de la administradora de activos advierte que la desaceleración es consecuencia de las altas tasas de crecimiento económico en un entorno de bajo costo del crédito, tras la crisis del 2008.

En el caso de México, asevera que siempre y cuando las políticas de la nueva administración no sean disruptivas, la confianza de los inversionistas continuará en el mercado local.

—¿Cuáles son sus perspectivas para los mercados en el 2019?

Incierto. Lo que vemos es que hay varios focos de que incrementan la incertidumbre hacia el 2019, el tema del Brexit sigue siendo uno, el freno en la economía causa mucho ruido, vemos un freno en la economía en Estados Unidos, notamos que el crecimiento en conjunto de las economías se detuvo.

Pero lo que no observamos es una desaceleración pareja, notamos a EU que se está desacelerando, y sentimos que el mercado y la gente está un poco más preocupada de lo que realmente es. Nosotros percibimos un freno en el crecimiento, pero no una recesión, por lo menos no en el 2019.

Y el que se pueda volver o no recesión va a depender de muchos factores, nos percatamos que el freno del crecimiento económico ocurre, pero hay que recordar que el crecimiento sincronizado en el mundo provino del estímulo de bancos centrales que generaron un exceso de liquidez. Las tasas bajas por un muy largo periodo resultaron en un crecimiento económico muy importante.

—¿Cuáles son los principales focos de incertidumbre para los inversionistas?

El entorno geopolítico es un miedo considerable, el freno a la economía americana definitivamente es relevante, la incertidumbre que puede generar el presidente Donald Trump con sus decisiones, sobre todo en temas de comercio globales.

Estas guerras comerciales han causado mucho estrés y mucha volatilidad hacia adelante. Otro tema son las subidas de tasas que se han dado de manera importante, pensamos que ocurrió en un momento en el que los mercados están viendo todos estos temas externos y se ajustaron por lo mismo, pero lo que sentimos es que está habiendo un freno, por lo de la economía que está empezando a desacelerarse, entonces los movimientos de tasas tal vez no sean tan agresivos hacia adelante.

—¿Cómo ven el panorama de México este año?

El tema de la cancelación del aeropuerto no le gustó nada a los inversionistas y vimos un movimiento en el tipo de cambio, pero después se analizó con calma y tampoco pasa nada.

El resto de las políticas sentimos que las ideas no impactan. En Natixis IM Management, tenemos una visión de muy largo plazo y cuando yo platico con mis jefes sobre cómo está México ellos contestan: México es mucho más que un presidente o que seis años.

La trayectoria que el país hacia adelante por el tema poblacional, por el tema del cambio de la clase baja a la clase media, indica que el crecimiento está ahí y tiene que estar ahí en el largo plazo.

—¿Nos podría platicar sobre su posición en México?

No manejamos activos aquí, todo se administras en gestoras en el extranjero, pero desde la entrada de la oficina en México en septiembre del 2014 se han cerrado inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares. Nuestros principales clientes son las administradoras de fondos para el retiro (afores). Tenemos un mandato por 350 millones de dólares con la afore XXI que es de Banorte y el IMSS.

