Los tres principales índices de Wall Street subieron el martes, ya que una mejoría en los datos económicos y perspectivas de más estímulos impulsaron las esperanzas de una rápida recuperación, al tiempo que un alza en las acciones tecnológicas generó que el NASDAQ Compuesto anotara otro récord máximo.

Aunque todos los índices recortaron sus alzas hacia el término de la sesión para cerrar debajo de sus máximos del día, el NASDAQ se las arregló para alcanzar su quinto pico este mes.

Varios gigantes de la tecnología, entre ellos Apple (+2.13%), Amazon (+1.86%), Facebook (+1.26%) y Microsoft (+0.67%) alcanzaron máximos históricos.

Amazon en particular anunció el martes la creación de un fondo de inversiones de 2,000 millones de dólares para financiar empresas que permitirían llegar a “una economía de carbono cero”.

Quienes apostaron a un mercado alcista están ganando”, constató Art Hogan de National Holdings.

Pero “si tenemos dos semanas seguidas con un aumento de casos (de coronavirus) de 5%, pienso que el mercado pisará el freno bastante rápido”, estimó el experto.

Cifras optimistas en manufactura y servicios en Estados Unidos se conocieron tras sondeos similares en Europa, con la reapertura de negocios tras los cierres impuestos a mediados de marzo. Además, las ventas de casas nuevas escalaron un 16.6% en mayo, superando por mucho el aumento de 2.9% esperado.

“El efecto acumulativo de los datos económicos que hemos estado viendo está ayudando a respaldar la recuperación en forma de V que hemos tenido en acciones”, dijo Mark Luschini, estratega jefe de Inversiones de Janney Montgomery Scott.

Pese a los crecientes casos de coronavirus, Luschini señaló que la falta de apetito por más cierres económicos entre los funcionarios federales y estatales probablemente animaba a los inversionistas.

El ánimo del mercado puede haber sido moderado por un informe de The New York Times de que los países de la Unión Europea estaban preparados para impedir el ingreso de estadounidenses debido a que su país no ha logrado controlar la pandemia de coronavirus.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.5%, a 26,156.1 unidades, el S&P 500 subió 0.43%, a 3,131.29 unidades. El NASDAQ Compuesto avanzó 0.74%, a 10,131.37 unidades.

Siete de los 11 subíndices del S&P 500 cerraron en alza, con consumo discrecional y tecnología registrando las mayores ganancias.

También ayudó al mercado que al menos tres corredurías elevaron sus precios objetivos de Apple y que USB aumentara su estimaciones de envíos del iPhone, un día después de que la firma anunció que usaría sus propios chips para los computadores Mac.

Por su parte la Bolsa Mexicana de Valores cerró con un alza de 0.25%, por lo que su principal indicador, terminó en 38,217.68 unidades.

Europa, en máximos

Las bolsas europeas cerraron en su nivel más alto en casi dos semanas impulsadas por las acciones de sectores cíclicos, siguiendo de que la actividad comercial en el continente está repuntando más rápido de lo esperado tras los daños provocados por el coronavirus.

El índice paneuropeo STOXX 600 terminó la sesión con una ganancia de 1.3 por ciento. Los sectores sensibles al desempeño económico, como los bancos, los fabricantes de autos , las mineras y las aseguradoras, ganaron entre 1.9 y 3.3 por ciento.

Las acciones de la zona euro subieron 1.6% después de que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de IHS Markit mostró nuevamente que el bloque puede estar dejando atrás una histórica desaceleración a raíz del coronavirus, en momentos en que las empresas están reabriendo tras pasar semanas cerradas.

El índice se recuperó en junio más de lo esperado a 47.5, desde el 31.9 de mayo, después de llegar a un mínimo histórico de 13.6 en abril. El índice bursátil alemán DAX subió 2.1%, el francés CAC 40 aumentó 1.4% y el británico FTSE 100 ganó 1.2% después de que se conocieron datos mejores de lo esperado en economías más grandes de Europa.

“Ya no me extrañaría si los datos sorprenden al alza”, dijo Daniel McDonagh, jefe de cartera para Europa en Pyrford International, parte de BMO Global Asset Management.

“La gran pregunta aún es si podemos salir de la estrategia de confinamientos de una manera suave y realmente evitar un paso atrás”, añadió.