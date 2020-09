La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) listará en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) dos nuevos ETF’s de Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), un gestor mundial de inversiones.

Ambos fondos de inversión cotizados en Bolsa o ETF’s están enfocadas en inversiones en bonos de alta duración tanto en tasa nominal y tasa real, se trata de PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund, con clave ZROZ. El segundo es PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund, con clave LTPZ.

Los dos fondos ZORZ y LTPZ son de renta fija y cotizan en dólares. Originalmente están listados en el New York Stock Exchange (NYSE), la mayor Bolsa de valores de Estados Unidos.

El ETF ZROZ hace un seguimiento de un índice de bonos del Tesoro a largo plazo con los flujos de efectivo del cupón eliminados, con un vencimiento restante de más de 25 años, mientras que el LTPZ realiza un seguimiento de un índice de bonos del Tesoro de Estados Unidos protegidos contra la inflación, con un vencimiento restante de al menos 15 años.

A través de estas nuevas opciones de inversión puede incrementarse la diversificación en carteras orientadas a renta variable internacional, destacó un en comunicado BIVA.

“En BIVA estamos muy contentos de poder listar estos ETFs y ofrecer a los inversionistas instrumentos de larga duración que ayuden a construir carteras equilibradas más eficientes, con menos volatilidad, mayores retornos y menos riesgo de caída”, manifestó María Ariza, directora general del centro bursátil mexicano.

“Estamos encantados de ver crecer la oferta de ETFs de PIMCO en México. Con el listado de ZROZ y LTPZ, esperamos ayudar a satisfacer la demanda que seguimos viendo de inversionistas mexicanos por productos que brindan diversificación y exposición a carteras de renta fija internacional”, aseguró Barbara Clancy, directora de PIMCO para Latinoamérica y el Caribe.

PIMCO gestiona 1.92 billones de dólares en activos para bancos centrales, fondos soberanos, fondos de pensiones, corporaciones, fundaciones y fondos de inversiones individuales en todo el mundo.

El SIC, también conocido como mercado global, es una plataforma creada por la BMV que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETF’s), cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo. Ahí podrán encontrar acciones como las de Apple, Amazon, Starbucks, Nike, Ferrari, entre otras grandes empresas internacionales. A la fecha el número de compañías y fondos cotizados rebasa los 2,400 valores.