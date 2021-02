Los principales índices de Wall Street cerraron con una fuerte caída el jueves, y el índice Nasdaq registró su mayor baja porcentual diaria en cuatro meses, ya que los valores relacionados con la tecnología siguieron bajo presión tras el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de un año, un 1.614%, lo que llevó a los inversores, preocupados por las altas valoraciones, a tomar ganancias en algunas acciones de crecimiento.

El rendimiento de las notas del Tesoro se elevó por encima del retorno de los dividendos de las empresas del S&P 500, anulando la fuerte ventaja del rendimiento bursátil.

"Las tasas importan. Con un 1.5%, la rentabilidad es comparable a la de los dividendos del S&P 500", dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel. "Y no hay riesgo de capital con un 10 años, se recupera el capital. De repente es competitivo con las acciones".

"Si el bono del Tesoro a 10 años alcanza 1.50% de rendimiento esta semana, será difícil mantenerse optimista incluso con acciones de pequeña capitalización. El Nasdaq continuará liderando la caída, mientras que algunos inversores preferirán continuar la rotación hacia productos básicos de consumo, finanzas y servicios públicos", comentó Edward Moya, analista de Oanda.

Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Facebook Inc y Netflix Inc cayeron.

A pesar de la baja del mercado en general, las acciones de GameStop Corp volvieron a subir después de duplicar su valo en la sesión anterior, provocando una serie de suspensiones de la negociación y liderando un sorpresivo resurgimiento de los llamados "stonks", defendidos por inversores minoristas en las redes sociales.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 559.85 puntos, o un 1.75%, a 31,402.01 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 96.13 puntos, o un 2.45%, a 3,829.3 unidades. El Nasdaq perdió 478.535 puntos, o un 3.52%, a 13,119.431 unidades.

El sector tecnológico del S&P 500 cayó, al igual que los servicios de comunicación. Ambos habían estado entre los sectores que impulsaron la subida del mercado en 2020.

Mientras tanto, un informe semanal del Departamento de Trabajo mostró que menos estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo la semana pasada, ante la caída de los contagios de Covid-19, pero las perspectivas a corto plazo seguían siendo poco claras después de que las tormentas invernales causaron estragos en la región del sur.

El Dow Jones se encaminan a su mejor rendimiento mensual desde noviembre a medida que Estados Unidos acelera su programa de vacunación contra el coronavirus y planea más gasto fiscal para apoyar a la mayor economía del mundo.

