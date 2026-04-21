Tres eclipses convertirán a España en destino clave de viaje astronómico

España ya tiene una nueva razón para atraer viajeros: el cielo. Entre 2026 y 2028, el país será uno de los grandes escenarios del turismo astronómico por una secuencia de tres eclipses solares visibles desde la península ibérica. No es un dato menor. Se trata de una cadena de fenómenos que puede convertir a varias regiones españolas en punto de encuentro para quienes buscan experiencias ligadas a la naturaleza, la contemplación y un viaje planeado con tiempo.

La apuesta turística no se limita al fenómeno científico. España quiere que el eclipse funcione como detonador de rutas más amplias: escapadas que incluyan patrimonio, gastronomía, pueblos, costa, montaña y noches de observación. En esa lógica, el viaje no gira sólo alrededor de un evento astronómico, se convierte en una experiencia más pausada, más territorial y más conectada con el entorno. Esa idea está alineada con la promoción del país y con la idea de redescubrir sus paisajes desde otra velocidad.

Un calendario que puede mover viajeros

El primer episodio llegará el 12 de agosto de 2026, con un eclipse total al atardecer. España será el único país habitado desde donde podrá observarse la fase final de ese fenómeno en condiciones especialmente favorables. La franja de totalidad cruzará el norte y parte del centro peninsular, y tocará territorios como Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Baleares.

El Palacio de la Aljafería resguarda siglos de historia en Zaragoza, España.Foto: Cortesía turismo de zaragoza

La fecha y la hora juegan a favor del turismo. Ocurre en pleno verano y al cierre del día, una combinación que permite imaginar itinerarios de varios días por miradores, pueblos con historia, costas y entornos naturales, donde el eclipse no sea un punto aislado, sino parte del viaje. Ahí aparece una de las fortalezas de España: la posibilidad de unir conectividad, oferta hotelera y diversidad territorial en una misma experiencia.

El segundo gran momento será el 2 de agosto de 2027, también con un eclipse total. En este caso, la franja cruzará el sur de España, en especial zonas de Andalucía, además de Ceuta y Melilla. La información oficial del proyecto señala que este evento ha sido considerado por especialistas como el "eclipse del siglo" debido a su larga duración, que puede alcanzar hasta seis minutos, mientras que en varios puntos del sur español la totalidad superará los cuatro minutos.

El Museo Guggenheim proyecta a Bilbao y Bizkaia como emblemas de Euskadi contemporáneo.Foto: Cortesía turismo bilbao

Del cielo al territorio

Ese segundo eclipse cambia por completo el mapa del viaje. Si el primero empuja hacia el norte y el interior, el de 2027 dirige la atención hacia el sur, el Mediterráneo y el entorno del Estrecho. La observación puede convivir con recorridos por Cádiz, Málaga, Granada o Almería, donde la playa, las ciudades históricas y el paisaje abren margen para construir una ruta más larga. No será extraño que muchos viajeros internacionales organicen sus vacaciones alrededor de esa fecha.

Atardecer en Faro Cabo Mayor, una postal luminosa frente al mar de Santander.Foto: Cortesía turismo santander

El ciclo cerrará el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular, el conocido "anillo de fuego". La franja cruzará la península de suroeste a noreste y abarcará territorios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y parte de Cataluña.

Será el cierre de una secuencia poco común y, al mismo tiempo, una nueva oportunidad para viajar con otra mirada: menos acelerada y más atenta al paisaje.

Una oportunidad para redescubrir España

Lo relevante para el turismo es que el eclipse funciona como disparador emocional y práctico. Obliga a elegir destino, revisar mapas, reservar con anticipación y pensar en el mejor punto de observación. Pero también abre la posibilidad de descubrir regiones fuera de los circuitos más obvios. Acantilados, sierras, pueblos pequeños, castillos, costas y observatorios entran en la conversación del viaje.

La Catedral de Oviedo resguarda historia, fe y legado en el corazón de España.Foto: Cortesía turismo de asturias

España parece haber entendido ese valor. Más que vender un instante, está en posición de promover una forma de recorrer el territorio a partir de tres fechas que pueden quedar marcadas en la agenda internacional del viajero. Para muchos, el plan empezará por ver un eclipse. Para otros, terminará siendo la excusa perfecta para volver a mirar España.