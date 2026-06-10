Planta Toyota acelera gestión ambiental para reducir emisiones de CO₂,

Toyota Motor Manufacturing Guanajuato (TMMGT), ubicada en Apaseo el Grande, avanza en la implementación del Reto Medioambiental 2050, la estrategia global con la que la automotriz busca reducir emisiones de CO₂, optimizar recursos y disminuir el impacto ambiental de sus operaciones.

La planta, que inició operaciones en 2019, ha incorporado medidas vinculadas con eficiencia energética, gestión del agua, reciclaje de residuos y conservación de biodiversidad. El objetivo es alinear la manufactura en México con la meta corporativa de neutralidad de carbono hacia 2050.

Uno de los ejes de la estrategia está en el uso del agua. TMMGT reutiliza hasta 80% del líquido empleado en sus procesos e instaló estanques de recuperación pluvial y lagunas de retención. Esta política permite reducir la presión sobre fuentes externas y mejorar la gestión del recurso dentro de la planta.

En energía, el complejo utiliza paneles solares para generar electricidad limpia. Además, cuenta con la certificación ISO 14001, vinculada con sistemas de gestión ambiental. La planta también ha incorporado procesos para optimizar el consumo de electricidad y gas natural.

La agenda ambiental incluye programas de reciclaje de residuos y materiales, aprovechamiento de iluminación natural en áreas productivas y acciones de conservación de fauna. En 2024, la planta obtuvo la certificación del Wildlife Habitat Council por sus programas de biodiversidad.

Toyota México también participa en proyectos de limpieza del Río Querétaro, como parte de sus acciones comunitarias. Para la compañía, la operación de Guanajuato forma parte de una estrategia más amplia que busca reducir emisiones en vehículos, plantas, logística, ciclo de vida de productos y uso de recursos naturales.

Operación verde

• La planta reutiliza hasta el 80% del agua utilizada en sus procesos.

• Opera con paneles solares para generar energía limpia.

• Mantiene certificación ISO 14001 desde el 2021.

• Implementa programas de reciclaje de residuos y materiales.

• Cuenta con certificación del Wildlife Habitat Council desde el año 2024.