Morningstar Sustainalytics: inversión sostenible resiste presión internacional

Los fondos sostenibles globales regresaron a flujos positivos en el primer trimestre de 2026, una señal relevante para una industria que venía de cerrar el año previo con salidas millonarias y mayor presión sobre las estrategias ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).

De acuerdo con Morningstar Sustainalytics, los fondos sostenibles abiertos y los ETF captaron 3,500 millones de dólares netos entre enero y marzo. El dato marca un cambio frente al cuarto trimestre de 2025, cuando estos vehículos registraron salidas por 27,000 millones de dólares.

La recuperación, sin embargo, no fue homogénea. El capital volvió, pero lo hizo con diferencias marcadas entre regiones. Europa sostuvo el repunte, mientras Estados Unidos mantuvo una tendencia negativa que ya suma más de tres años.

Europa lidera

Europa fue el principal motor del regreso a flujos positivos. Los fondos sostenibles domiciliados en la región captaron 9,100 millones de dólares durante el primer trimestre, su primer saldo favorable desde el tercer trimestre de 2024.

El resultado confirma que el mercado europeo conserva una base más amplia para los productos vinculados con transición energética, cambio climático, eficiencia de recursos, gobierno corporativo y gestión de riesgos ambientales. También muestra el efecto de una regulación más estructurada, que permite a los inversionistas distinguir mejor entre estrategias sostenibles, fondos temáticos y productos con menor profundidad ASG.

Para las administradoras de activos, Europa sigue siendo el mercado de referencia. No sólo por el volumen de recursos, sino porque ahí se está definiendo buena parte del estándar global de transparencia, clasificación y reporte. En un entorno de mayor escrutinio, los fondos que logren demostrar impacto y rendimiento tendrán mejores condiciones para competir por capital institucional.

Estados Unidos retrocede

El contraste está en Estados Unidos. Los fondos sostenibles de ese mercado reportaron salidas netas por 4,300 millones de dólares en el trimestre y acumularon 14 trimestres consecutivos de retiros.

La salida persistente refleja un entorno más complejo para la inversión ASG. La polarización política, el cuestionamiento público a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, así como la presión sobre algunas estrategias de energía limpia, han reducido el apetito por estos productos.

El dato no significa que la sostenibilidad haya perdido relevancia para los inversionistas estadounidenses, pero sí muestra que las etiquetas ESG enfrentan mayor resistencia. En ese mercado, muchas gestoras han moderado el lanzamiento de productos, ajustado nombres o reforzado metodologías para evitar cuestionamientos por greenwashing.

Morningstar también reportó que los activos globales en fondos sostenibles bajaron 10% en el trimestre, hasta 3.51 billones de dólares. La caída se explicó principalmente por la volatilidad de los mercados, lo que limitó el impacto positivo de los nuevos flujos.

Mercado selectivo

El menor dinamismo también se observó en la oferta. A nivel global se lanzaron 17 nuevos fondos sostenibles durante el primer trimestre, frente a 50 en el periodo anterior. La cifra sugiere una etapa de depuración: menos productos, más exigencia y mayor presión por demostrar resultados.

La inversión sostenible sigue activa, pero será más selectiva. Los proyectos que busquen atraer capital deberán probar impacto medible, rentabilidad, gobernanza y capacidad de adaptación climática. La oportunidad se ubica en sectores como energía, agua, transporte, infraestructura, manufactura exportadora y economía circular.

En el nuevo ciclo, la sostenibilidad no será suficiente como narrativa; deberá funcionar como herramienta de competitividad, reducción de riesgos y acceso a financiamiento.

El regreso de los flujos positivos confirma que la inversión sostenible no desapareció. Cambió de etapa. El mercado dejó atrás la expansión acelerada y entró en una fase donde el capital premiará evidencia, trazabilidad y desempeño financiero.