México desaprovecha su potencial de ahorro: 7 claves para fortalecer el ahorro voluntario

En México, 42.2% de la población cuenta con una Afore, pero solo 7.9% realiza aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro, lo que evidencia una amplia brecha entre acceso y uso efectivo del sistema previsional. Esta fue una de las principales conclusiones del segundo estudio presentado por Vanguard y el centro de análisis México, ¿cómo vamos?, en donde también se delinearon siete recomendaciones clave para fomentar el ahorro de largo plazo.

El informe se basa en datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 y tiene como objetivo impulsar la inclusión financiera, especialmente entre trabajadores informales y mujeres, sectores que siguen enfrentando mayores obstáculos para generar patrimonio previsional.

VanguardCortesía

Una oportunidad de 28 millones de personas

De acuerdo con el estudio, el mercado potencial de ahorro formal en México alcanza a 27.8 millones de personas, un incremento de 18.0% respecto a 2022. A pesar de este crecimiento, el 54.5% de los trabajadores continúa en la informalidad, lo que limita el acceso a la seguridad social y, por ende, al ahorro para el retiro.

Hoy el mayor reto es mantener la creación de empleo de calidad, con prestaciones y seguridad social, en un contexto de estancamiento económico e incertidumbre comercial", señaló Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos?

La brecha de género en este tema también es evidente: mientras que 51.4% de los hombres tienen cuenta Afore, entre las mujeres la cifra apenas alcanza 34.2%, una diferencia de 17.2 puntos porcentuales. La participación laboral también refleja disparidades: 75.3% en hombres frente a 46.4% en mujeres.

¿Por qué no se ahorra más?

Explicaron que entre las razones por las que no se realizan aportaciones voluntarias se encuentran: ingresos insuficientes, desconocimiento sobre cómo hacerlo, desconfianza en el sistema y falta de incentivos claros. En 2024, solo 10% de los ahorradores acumulaba un monto equivalente a más de tres meses de ingresos; el 57.0% ahorra el equivalente a una quincena o menos.

El ahorro voluntario sigue siendo bajo no por falta de voluntad, sino por falta de herramientas", afirmó Juan Hernández, director general de Vanguard América Latina.

Vanguard es la segunda administradora de activos más grande del mundo y ha identificado que México tiene una ventana crítica entre 2025 y 2030 para transformar el comportamiento financiero y reducir la vulnerabilidad futura de millones de personas.

Un retiro digno comienza con sembrar desde temprano la cultura del ahorro y brindar las herramientas necesarias para hacerlo realidad", dijo Juan Hernández.

Las 7 recomendaciones para impulsar el ahorro voluntario

Herramientas digitales accesibles: Promover el uso de aplicaciones y plataformas móviles fáciles de usar que permitan consultar, aportar y monitorear los ahorros. Inclusión automática: Vincular trámites como la obtención del INE con la apertura automática de cuentas Afore digitales, sumando incentivos y educación financiera. Incentivos fiscales claros: Comunicar los beneficios fiscales del ahorro formal en lenguaje simple y comparativo frente a esquemas informales como las tandas. Educación financiera innovadora: Utilizar juegos, simuladores y asesoría conductual que acerquen el tema del retiro a distintas edades y segmentos. Formalización del ahorro informal: Integrar esquemas comunitarios al sistema financiero formal mediante plataformas digitales seguras y de bajo costo. Confianza institucional: Mejorar la comunicación institucional, mostrar resultados y combatir la desinformación que aleja a los usuarios del sistema financiero formal. Trámites simples: Diseñar procesos intuitivos e incluyentes que eliminen las fricciones para empezar a ahorrar y continuar haciéndolo con regularidad.

"La evidencia señala que el ahorro voluntario en México no es imposible, sino un reto de diseño y comunicación. Si se articulan herramientas digitales, incentivos fiscales y procesos automáticos, millones de personas podrían comenzar a construir un mejor futuro financiero. El momento para actuar es ahora", concluyó Ramírez.