“Los mercados inclusivos son más fuertes”: ONU Mujeres

La equidad de género constituye una necesidad inaplazable para fortalecer la economía, así lo consideró Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico), en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El mensaje marcó el tono del evento “Ring the Bell for Gender Equality 2026”. La igualdad dejó de ser un tema periférico y se colocó como variable de desempeño económico.

Dijo que la equidad de género ya no es un capítulo social “deseable”, sino una condición urgente para apuntalar el crecimiento, la estabilidad y la cohesión del país. “Constituye una necesidad inaplazable para fortalecer la economía, así como para alcanzar sociedades más justas y armónicas”.

Su intervención colocó el tema en clave de desempeño: cuando el sistema financiero amplía la participación de las mujeres —en liderazgo, consejos, crédito y toma de decisiones— se elevan capacidades productivas, se reduce la pérdida de talento y se mejora la calidad del gobierno corporativo. En un entorno de volatilidad, insistió, los mercados requieren instituciones más robustas y una economía que aproveche a todo su capital humano.

María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, planteó el enfoque de política pública: incorporar perspectiva de género no sólo por justicia social, sino por competitividad. “Cuando ampliamos oportunidades, ampliamos el mercado. Y cuando cerramos brechas, fortalecemos la estabilidad”, mencionó, al subrayar que integrar todo el talento “no es opcional”, sino estratégico para el modelo de crecimiento.

Desde la óptica internacional, Lourdes Colinas, oficial nacional de ONU Mujeres México, insistió en que es fundamental convertir declaraciones en avances verificables. “Ring the Bell for Gender Equality”, dijo, es un llamado global para que empresas e inversionistas pasen del compromiso a resultados medibles, porque “los mercados inclusivos son mercados más fuertes” y el progreso tangible en igualdad forma parte del liderazgo responsable.

Igualdad como estrategia

Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo BMV, afirmó que la igualdad es una decisión estratégica a favor del crecimiento.

Cuando el talento femenino participa plenamente, el mercado se vuelve más sólido, competitivo y resiliente.

Comentó que en la BMV 50% de sus consejeros independientes son mujeres, 44% de su plantilla es femenina y más de 28% de sus posiciones de liderazgo —desde nivel gerencial— están ocupadas por mujeres. Hacia el mercado, recordó que en la Bolsa se han emitido más de 36,000 millones de pesos en bonos con enfoque de género, como señal de que el capital también puede empujar cambios.

En el marco del Día Internacional de la Mujer presentaron la Guía de Igualdad de Género de Grupo BMV, desarrollada con emisoras listadas y organismos internacionales. El documento propone un modelo estructurado en cuatro fases y 13 líneas de acción para integrar la igualdad a la estrategia empresarial: métricas claras, responsabilidades definidas en la alta dirección, revisión de procesos de reclutamiento, promoción y compensación, y seguimiento.

La intención es estandarizar prácticas y elevar el tema al nivel de gobierno corporativo.