Qué hacer en León, Guanajuato durante las Fiestas Patrias

León, Guanajuato, es uno de los destinos del Bajío con mayor actividad turística durante septiembre, su agenda de Fiestas Patrias que incluye música en vivo, gastronomía local, eventos culturales y el tradicional desfile cívico del 16.

Ubicada a aproximadamente cuatro horas en automóvil desde la Ciudad de México —o una hora en avión—, León es una alternativa para una escapada nacional de fin de semana largo. Su conectividad por carretera y vía aérea permite llegar fácilmente y disfrutar de una cartelera de actividades centrada en el Centro Histórico.

En septiembre, la ciudad alberga conciertos gratuitos, muestras de danza, ferias gastronómicas y exposiciones. Los eventos principales se concentran en la Plaza Principal, donde cada noche del 13 al 15 habrá presentaciones musicales. Rayito Colombiano, Banda Mach, Norteños Band y Kumbre con K forman parte del programa. El 15 de septiembre se realizará el Grito de Independencia, seguido por música en vivo hasta la medianoche.

Sábado 13

19:00 h: Ballet Folklórico Tlentouaxca

20:00 h: Rayito Colombiano

Domingo 14

19:00 h: Banda Municipal de León 7

20:00 h: Banda Rebelde

21:00 h: Norteños Band

Lunes 15

21:00 h: Banda Mach

22:30 h: Grito de Independencia

23:00 h: Kumbre con K

Además, la música se expandirá por la ciudad con presentaciones de la Orquesta Típica de León en el Jardín del Barrio de San Miguel, el espectáculo Oasis en el Teatro María Grever (12 de septiembre) y noches de concierto en la Casa Luis Long.

El desfile cívico-militar del 16 de septiembre es otro de los imperdibles: inicia a las 9:45 a. m. y recorre 4 kilómetros por el Boulevard López Mateos. Participarán más de 2,000 elementos, vehículos militares, caballos y un helicóptero. Las graderías colocadas en tramos estratégicos permitirán una mejor experiencia para las familias visitantes.

La oferta gastronómica y artesanal estará presente del 13 al 16 de septiembre, con más de 450 puestos de antojitos mexicanos, aguas frescas y productos típicos en la Plaza Principal y Fundadores. Además, el “Puesto de la Gente” reunirá a 420 productores locales de calzado, artesanías, dulces regionales y destilados.

Guacamaya, plato tradicional de GuanajuatoFoto: Cortesía

Viajar a León durante septiembre es una opción para vivir las Fiestas Patrias en un entorno con buena logística, tradición cultural y una amplia oferta para todos los gustos.