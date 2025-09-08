Comercios y restaurantes en Puebla prevén repunte de ventas por fiestas patrias

Puebla, Pue. Con motivo de las fiestas patrias, comercios en el primer cuadro de la ciudad de Puebla esperan un repunte del 50% en ventas, siempre y cuando el ayuntamiento impida que haya puestos en la vía pública; en tanto, restaurantes esperan subir sus ventas hasta 15 por ciento.

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, destacó que el 15 de septiembre es la segunda fecha más esperada para el sector en el año, después de Semana Santa, por las compras de bebidas y alimentos para la elaboración de cenas.

Refirió que antes de la pandemia por Covid-19, tenían ventas que llegaban hasta el 90%, pero desde el 2021 a la fecha no llegan a ese porcentaje.

Explicó que los negocios no van a abastecerse para vender esa fecha, porque tienen mercancía suficiente, aun cuando los proveedores de productos quieren que se les compre más, ya que auguran que sí habrá un mayor consumo por festejos en casa.

Ayala Vázquez consideró que la percepción de los poco más de 1,200 socios es distinta a los proveedores, debido a que las ventas fluctúan entre 30 y 40% entre semana y un 10% más en sábado y domingo.

No obstante, confió en que el ayuntamiento de Puebla otorgue solo permisos en inmediaciones del Zócalo para puestos de comida, con motivo de la verbena popular que habrá en la noche del Grito.

“Las autoridades no deben cumplir el capricho de las organizaciones de ambulantes, ya que a los comercios establecidos siguen restringiendo en las operaciones, por ejemplo, en la venta de bebidas alcohólicas”, comentó.

El dirigente empresarial insistió que a los comercios les afecta esa competencia desleal, porque hay permisos de instalarse afuera de los locales a los ambulantes, quienes merman más las ventas en esta fecha.

Sobre una estimación de derrama económica, el dirigente de comercios del centro histórico no quiso adelantar una cifra, ya que dará un monto posterior a los festejos patrios.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), prevé ventas de entre 10 y 15%, sobre todo en el Centro Histórico, donde se concentra la gente para participar en el Grito de Independencia.

Juan José Sánchez Martínez, presidente de la organización, consideró que, para su sector es una importante fecha, sobre todo porque las personas salen a pasear y prefieren ir a cenar a un restaurante después de acudir a la arenga del Grito.

Indicó que tendrán promociones para los clientes, sobre todo porque esperan “algo de turismo, por motivo del puente largo”.

Asimismo, pidió a las autoridades municipales de Puebla capital y municipios conurbados que refuercen la vigilancia en los corredores gastronómicos para garantizar la seguridad de los comensales, ya que será las ocasiones en que cierren un poco más tarde, después de las 12:00 horas.

Confió que sea una buena derrama económica, porque los mexicanos salen a festejar a un establecimiento, para evitar hacer comida en sus casas.