Secretaría de Turismo contrata a Apunta TV por 4.5 millones de pesos para hacer promoción en Brasil

Diversificación de países emisores. La Secretaría de Turismo adjudicó a la empresa Apunta TV un contrato por 4.5 millones de pesos para realizar activaciones de promoción digital y física en Brasil, las cuales ayuden a incrementar la intención de viaje a México y se propague una comunicación clara: Ahora es más fácil visitar México.

Dicho proceso de elección, mediante la modalidad de invitación, ocurrió en una segunda vuelta, toda vez que el primero se declaró desierto porque ninguno de los convocados entregó propuestas técnicas y económicas (Fernando Mandri, Grupo Snuviko, Iris Media México Agencia de Medios y HQ Servicios de Promotoría y Marketing Especializado).

Apunta TV, representada legalmente por Hernán Villalobos Villaseñor, llegó a la etapa final de evaluaciones con Space & Solutions Company Rena (quien cobraría 6.7 millones de pesos por los servicios requeridos).

“Una vez realizada las evaluaciones en la presente invitación… se declara como ganadora a la empresa Apunta TV, mediante la modalidad de contrato cerrado, con, una vigencia a partir de la emisión del fallo del procedimiento de contratación correspondiente del día 1 de julio al 31 de diciembre de 2026, toda vez que cumple con todos los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos”, informó la Secretaría de Turismo.

Con la estrategia requerida por la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de la dependencia se busca revertir el impacto económico provocado por el requerimiento de visa física iniciado en 2022, lo que implicó una “caída drástica en el turismo brasileño, con pérdidas estimadas en más de 400 millones de dólares en el Caribe mexicano”.

México esta na moda

El primer concurso por invitación se realizó en los primeros días de junio con la intención de aprovechar la euforia de la Copa Mundial de fútbol. Sin embargo, debido al nulo interés de los invitados, los tiempos se tuvieron que ajustar al nuevo concurso fallado el primero de julio reciente.

Las dos frases que se empiezan a promover entre operadoras de turismo emisivo, agencias de viajes, agencias de incentivos, organizadoras de congresos profesionales, Destination Management Companies o empresas de otros sectores de la economía son: México esta na moda y México, agora é mais facil visitar.

Dichos mensajes estarán colocados también en dos paredes publicitarias en la ciudad de Sao Paulo (de 17.4 x 1.8 m y 7.5 x 2.9 m) que ayudarán a posicionar en la mente de los posibles turistas para que visiten México.

Además, se hará promoción con un circuito de relojes digitales (soportes publicitarios que hay en las calles, los cuales también son utilizados por otros destinos turísticos internacionales) para reforzar los mensajes en diversos trayectos peatonales estratégicos.