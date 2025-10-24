Enfermedades del corazón: Un diagnóstico temprano marca la diferencia entre la vida y la muerte

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) afectan el corazón y las arterias, así como las funciones de otros órganos, lo que genera discapacidad, una disminución importante de la calidad de vida y fallecimientos prematuros.

Actualmente en México, las ECV son la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, con más de 192,000 fallecimientos en 2024, lo cual representa uno de los retos más grandes para nuestro sistema de salud.

En entrevista para El Economista, el Dr. Eduardo Conrad, gerente Médico de Roche Diagnóstica México, señaló que hay muchos malos hábitos en los mexicanos que están contribuyendo al crecimiento de esta enfermedad.

“Una dieta poco saludable, inactividad física, consumo excesivo de tabaco y alcohol, así como tener niveles altos de colesterol, son factores que pueden contribuir al desarrollo de estas enfermedades. Asimismo, condiciones de salud como sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, también nos ponen en riesgo de desarrollar ECV y por ello es fundamental tratarlas o controlarlas”.

Diagnóstico

Ante lo anterior, el especialista señala que como cualquier enfermedad la prevención juega un papel importante y aunado con nuevas herramientas de diagnóstico ofrecen ventajas importantes para los pacientes.

“En la división de diagnóstico de Roche contamos con un portafolio de soluciones para hospitales, salas de emergencia y consultorios de atención primaria, que con solo una muestra de sangre ofrecen a los profesionales de la salud información precisa para confirmar diagnósticos, tomar decisiones y ofrecer el tratamiento adecuado”.

Indica que a través de la prueba NT-proBNP se puede evaluar el riesgo cardiovascular, diagnosticar insuficiencia cardíaca e incluso, detectar de manera temprana un infarto de miocardio.

“En situaciones de emergencia y con nuestra prueba de troponina Ths, podemos detectar con una o dos horas de anticipación si un paciente está sufriendo un infarto”, explica.

Adicionalmente, puntualiza que con la prueba Lp(a) se pueden conocer los niveles de lipoproteína, un tipo de colesterol que está determinado por nuestros genes y que no se mide en los análisis comunes, como un perfil de lípidos.

Esta prueba solo requiere una muestra de sangre y permite anticipar y gestionar los riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Finalmente, el doctor enfatizó que la innovación en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares permite que los médicos se anticipen a estos eventos e identificarlos de forma más temprana.

“La atención oportuna de las enfermedades cardiovasculares comienza con un diagnóstico temprano y preciso, En Roche reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y la sostenibilidad de los sistemas de salud”.