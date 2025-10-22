LPH: Con tratamiento multidisciplinario se mejora la calidad de vida de los pacientes

En América Latina y el Caribe se estiman más de 13,000 niños y niñas nacidos con labio o paladar hendido (LPH) cada año, de los cuales 3,500 ocurren en México.

Causas

El origen del LPH se relaciona con varias causas que pueden incluir desde factores genéticos como sociodemográficos, por ejemplo, estar expuesto a un ambiente tóxico durante el embarazo por el consumo excesivo de alcohol y tabaco o incluso por embarazos a muy temprana edad o a muy tardía edad.

En entrevista para El Economista, el Dr. Alejandro González, director de programas de México, Centroamérica y el Caribe de Smile Train, explica que con el avance de la tecnología es posible detectar dicho padecimiento antes de que nazca el bebé y esto ayuda a que la familia pueda tener una atención oportuna e inmediata.

Cuando nace un niño con labio o paladar hendido es un shock muy fuerte para la familia, los papás no saben qué hacer, por eso es importante contar con un equipo médico especializado desde el día cero, que se haga un acompañamiento desde la alimentación a los bebés para evitar desnutrición, pero también desde el punto de vista psicológico, para que la familia pueda afrontar esta situación de manera adecuada”, explica.

El especialista enfatiza que el correcto abordaje y tratamiento de dicho padecimiento requiere de un enfoque multidisciplinario que vas más allá de solo una cirugía reconstructiva.

El doctor Alejandro González explica que un menor con LPH requiere al menos tres cirugías en varias etapas de su vida, aunado con el tratamiento odontológico y psicológico lo que hace que la atención sea costosa.

"La cirugia de labio normalmente se hace dentro a los 3 meses, cuando ya el paciente cuenta con un peso adecuado y la cirugía de paladar se hace entre los 12 y 18 meses, esto va mucho en función del médico tratante, pero esa es la edad promedio en la que hacen la cirugía de paladar en en nuestro país", explica

"Lamentablemente en nuestro país hay mucha desinformación, los papás no acceden al tratamiento de manera inmediata, entonces llegan niños de 4, 5 o 10 años, incluso en etapas de la adolescencia por lo que se dificultan los tratamientos.

Smile Train

Con el fin de apoyar a familias de bajos recursos es que nace Smilie Train, una organización interesada en capacitar a médicos de diversas localidades para que puedan dar una atención correcta a estos pacientes desde el primer primer momento.

Pero también buscar financiamientos para que las familias puedan acceder a una atención médica sin costo, la cual puede durar hasta 18 años debido a las diversas cirugias que se le tienen que realizar a los menores durante varias etapas de su vida.

“La atención del paciente empieza con la cirugía reconstructiva, pero también la ortodoncia, terapia de lenguaje, de psicología, nutrición. Smile Train es una organización especialista en el tratamiento del LPH que busca apoyar a familias de bajos recursos para que los niños tengan acceso a una atención profesional. Además de capacitar y empoderar a profesionales de la salud locales para que puedan ofrecer un tratamiento seguro, accesible y de calidad en sus propias comunidades”.

