México tiene una presidenta y 13 gobernadoras, pero solo 30% de municipios son encabezados por mujeres

En México hay una presidenta y 13 gobernadoras, mientras que en el Congreso de la Unión y los congresos estatales la mitad de las curules son ocupadas por mujeres; sin embargo, solo alrededor de 30% de las presidencias municipales y alcaldías son encabezadas por ellas.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, en México 17 entidades federativas han sido gobernadas por mujeres. Se trata de Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México.

Actualmente 13 entidades tienen como titular de su poder Ejecutivo estatal a una mujer: Baja California, Chihuahua, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

En las elecciones de 2024, el 44% de las gubernaturas en disputa fueron ganadas por mujeres, lo que representa un incremento respecto del proceso de 2021.

En el ámbito legislativo federal, la paridad de género es una realidad consolidada. En la Cámara de Diputados, las mujeres ocupan el 50% de las curules (250 de 500), mientras que en el Senado de la República también se alcanzó la paridad total, con 64 senadoras de un total de 128 integrantes.

Estos avances han sido posibles gracias al marco normativo que obliga a los partidos a garantizar la paridad de género en sus candidaturas.

En el proceso electoral 2023-2024, gracias a la existencia de acciones afirmativas que permiten el acceso a grupos que de otra forma tendrían muchos problemas para tener representantes en esos puestos, se lograron 67 diputaciones y 11 senadurías, para un total de 78 cargos obtenidos mediante estas medidas, de los cuales 52 corresponden a mujeres.

En los congresos locales, la presencia femenina también es mayoritaria, con un promedio nacional de 53.5% de mujeres electas.

Destacan Colima y Baja California, donde las mujeres ocupan hasta el 64% de los escaños.

De acuerdo con el informe X Sustentación ante el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, este avance refleja la consolidación del principio de paridad, aunque aún se deben fortalecer los mecanismos que aseguren una representación sustantiva en la toma de decisiones legislativas.

Sin embargo, admite que la paridad todavía enfrenta obstáculos significativos en el ámbito municipal. En 2024, solo el 30% de las presidencias municipales y alcaldías fueron ocupadas por mujeres y en 13 estados no superó el 30%.

Las mujeres representan el 66.3% en las sindicaturas y el 55% en regidurías y concejalías.

Violencia política

Por otra parte, la violencia política contra las mujeres en razón de género afecta gravemente a las indígenas y afrodescendientes.

Según el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), hasta octubre de 2025 había 522 expedientes y 474 personas inscritas.

Hasta esa fecha había 382 hombres, de los cuales 28 se consideran reincidentes: uno en 10 veces, uno en cuatro ocasiones, tres en tres ocasiones y 23 personas en dos ocasiones.

Si los registros se ordenan por estado, Oaxaca concentra el mayor número, con 149casos; Veracruz, con 55 y Chiapas, con 42.