5 recomendaciones para no caer en estafas durante el Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 inicia este jueves 13 de noviembre y termina el 17 de noviembre por lo que se esperan que un gran número de personas aprovechen los descuentos y promociones que tendrán los cientos de establecimientos físicos y online del país.

Ante lo anterior la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pide a los consumidores reflexionar sobre lo que realmente desean adquirir, pero también fijarse bien y no caer en falsas promociones por lo que nos ofrecen algunas recomendaciones.

Recomendaciones

1. Verifica que las ofertas sean reales y comparables: Hay que comparar el precio antes del evento, para tener un punto de comparación y evitar rebajas simuladas. Asegúrate de que el precio anunciado sea el que realmente pagarás al final de la compra.

2. Realiza compras en comercios formales y confiables: Evita tiendas que no tengan antecedentes de compras o si es en una tienda digital revisa los comentarios previos de sus compradores y que tenga contactos verificables. Verifica que la página web use “https://”, y que incluya domicilio, teléfono o medio claro de contacto. Consulta el historial del proveedor en servicios como el “Buró Comercial” de Profeco para saber si tiene quejas.

3. Ofertas “demasiado buenas para ser verdad” pueden no ser reales: Desconfía de precios muy por debajo del mercado, como viajes o productos de alto valor con rebajas extremas, que pueden indicar fraude. Guarda evidencia (capturas de pantalla, correos, publicaciones) de la oferta para respaldar una reclamación si es necesario.

4. Lee los términos, condiciones, garantía y política de devolución: Verifica qué es lo que realmente incluye la oferta o si la compra es a meses confirma si es con o sin intereses.

5. Asegúrate de que el producto o servicio cumpla con lo ofrecido ya sea en modelo, especificaciones, compatibilidad.

Cabe señalar que, si la oferta no se respeta o hay incumplimiento, puedes acudir a los canales de queja digitales o directamente en las oficinas de la Profeco, quien realizará vigilancia especial durante esta temporada de el Buen Fin 2025, y si los comercios que no respeten los descuentos pueden recibir sanciones.