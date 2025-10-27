Lectura 1:00 min
UE amplía hasta 2026 las sanciones contra Estado Islámico y Al Qaeda
La Unión Europea renovó por dos años las sanciones a 15 personas y 7 entidades vinculadas con grupos terroristas, que incluyen congelación de activos.
Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este lunes la renovación hasta al menos octubre de 2026 de las sanciones que pesan contra Estado Islámico y Al Qaeda e individuos, grupos y entidades asociados con ambas organizaciones terroristas.
En total, la UE mantiene en su lista negra a 15 personas y 7 entidades a las que aplica un congelamiento de activos y la prohibición de viajar a la UE. También queda prohibido que las personas y entidades de la Unión pongan recursos económicos a su disposición.
El régimen de sanciones se remonta a 2016, cuando la UE aprobó su plan de sanciones para responder al auge de Estado Islámico y Al Qaeda. Estas sanciones van en paralelo y se complementan con las que mantiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.