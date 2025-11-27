Trump pide votar por el derechista Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo un llamado a los hondureños para que voten por el candidato derechista Nasry Asfura en los comicios generales del domingo.

El empresario Nasry Asfura, candidato por el Partido Nacional, "es el único verdadero amigo de la libertad", escribió Trump el miércoles en su red Truth Social.

Asfura, de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera apretada contra Rixi Moncada, una abogada de izquierda, y contra Salvador Nasralla, de derechas, quien fue presentador de televisión.

Trump sostuvo que "no podría trabajar" con Moncada, del partido oficialista Libre, y que no confía en Nasralla, del Partido Liberal.

El mandatario estadounidense comparó el destino de Honduras con Venezuela, donde no descarta una intervención militar pero ha dejado abierta la puerta para dialogar con el izquierdista Nicolás Maduro.

"¿Se apoderarán Maduro y los narcoterroristas de otro país?", escribió Trump al aludir a la elección hondureña.

Con una campaña plagada de acusaciones mutuas sobre planes de fraude, la elección presidencial de Honduras, sin segunda vuelta, se anticipa controvertida en un país con largo historial de comicios cuestionados y golpes de Estado.

El ganador de los comicios en Honduras reemplazará a la presidenta izquierdista Xiomara Castro, esposa del exmandatario Manuel Zelaya, derrocado en 2009.