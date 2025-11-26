Trump ordena a misiones diplomáticas frenar políticas pro migración

Washington. El gobierno de Donald Trump instruyó a sus embajadas en el exterior a presionar a los países para endurecer sus políticas migratorias y alertar sobre lo que la administración describe como vínculos entre migración masiva, delincuencia y abusos a derechos humanos, según un cable interno del Departamento de Estado obtenido por Reuters.

El documento, que circuló el viernes pasado, ordena a los diplomáticos en las embajadas estadounidenses en Europa, Canadá y Australia, recopilar información sobre crímenes atribuidos a migrantes y reportar las respuestas de los gobiernos anfitriones, además de promover reformas que limiten programas que faciliten la llegada de grandes flujos migratorios.

Límite de admisiones

La nueva directriz se suma al giro restrictivo de Trump, que ha reducido el límite de admisiones de refugiados a un mínimo histórico de 7,500 para el año fiscal 2026 e impulsa iniciativas internacionales para recortar protecciones de asilo.

Al ser consultado, un portavoz del Departamento de Estado defendió la postura al afirmar —sin presentar datos— que la migración masiva era un problema de derechos humanos y que con frecuencia provocaba un aumento de los delitos violentos.