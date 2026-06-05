Gobernadora Delfina Gómez encabeza mega jornada “Limpiemos Nuestro EDOMEX”

•⁠ ⁠En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, se reunió con más de mil personas en la Avenida Xochitenco.

•⁠ ⁠La Gobernadora Delfina Gómez propuso realizar comitivas para supervisar de manera cotidiana que las labores de limpieza se conserven.

CHIMALHUACÁN, Estado de México.– En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una mega jornada de “Limpiemos Nuestro EDOMEX”, en la Avenida Xochitenco, en el municipio de Chimalhuacán. Esta actividad se realizó de manera simultánea en otros 29 municipios de la entidad y en total se retiraron de las calles más de 743 toneladas de residuos.

La intervención se llevó a cabo en un tramo de más de 675 metros, donde se había acumulado basura y escombro que afectaban la imagen urbana y generaban riesgos ambientales y sanitarios para la población; tan solo en esta demarcación se recolectaron más de 80 toneladas de basura. Con el apoyo de maquinaria especializada y camiones recolectores, los trabajos permitieron recuperar este espacio para beneficio de las familias de la zona.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez propuso realizar comitivas para supervisar de manera cotidiana que las labores de limpieza se conserven, además agradeció la participación de las y los mexiquenses que se sumaron para conservar estos espacios.

“Agradezco mucho a ustedes este esfuerzo que hacen por limpiar. Es un gran reto que está Avenida que ahorita estamos caminando, en algunos meses podamos regresar y decir ‘ven cómo sí se puede mantener limpio’. Pero no solamente es eso, sino también hacer conciencia de los vecinos, entre los habitantes que es responsabilidad de ellos, cuidar este espacio”, expresó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Por su parte, Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, informó que el Estado de México genera 17 mil toneladas de residuos, por lo que con acciones como esta se marca la diferencia, al hacer lo que “nos toca y generar conciencia” para que la entidad sea ejemplo de restauración ambiental, de cómo sí podemos lograr basura cero con las políticas públicas de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La actividad reunió a más de mil participantes entre vecinos, servidores públicos estatales y municipales, así como personal operativo que colaboró en la recolección de residuos sólidos, escombro y materiales abandonados en la vía pública. Los trabajos fueron coordinados con el apoyo de la Presidenta Municipal Xóchitl Flores Jiménez y diversas dependencias municipales.

“Yo creo en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Los jóvenes están en esa intención de dejar un espacio más digno, un medioambiente más sano. El Estado de México tiene un reto muy grande, pero sé que con trabajo en equipo y en coordinación, lo podemos lograr”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Los 30 municipios que se sumaron a la jornada son: Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, La Paz, Luvianos, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Atlautla y Villa Victoria.

La campaña “Limpiemos Nuestro EDOMEX” se ha consolidado como una de las principales estrategias ambientales impulsadas por el Gobierno estatal. A través de estas jornadas se han recuperado espacios públicos, retirado miles de toneladas de residuos y promovido acciones de prevención para evitar que la basura termine en calles, barrancas, canales y sistemas de drenaje.