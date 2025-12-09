Trump critica la Europa "decadente" y se muestra partidario de elecciones en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este martes lo que considera una Europa "decadente", gobernada por ciertos líderes "estúpidos" a causa de sus políticas migratorias, al mismo tiempo que se muestra partidario de elecciones en Ucrania.

El republicano, que acaba de emitir una nueva doctrina de seguridad nacional en la que aboga abiertamente por apoyar la "resistencia" en Europa a las políticas de Bruselas, mostró una actitud ambivalente sobre el compromiso estadounidense con el continente y sus líderes.

"Los quiero a todos. No tengo enemigos reales", aseguró inicialmente en la entrevista videograbada con el sitio Politico.

"Algunos son amigos. (...) Conozco a los malos líderes, conozco a los inteligentes, conozco a los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos", añadió luego.

"Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre", añadió.

"La mayoría de países europeos están en decadencia", insistió.

"Me encantaba París. Es un lugar muy diferente de lo que era. Si miras Londres, tienes un alcalde llamado Khan. Es un alcalde horrible, vicioso, repugnante", añadió.

El alcalde izquierdista de Londres, Sadiq Khan, calificó en septiembre a Trump de "racista, sexista, misógino e islamófobo", después de haber sido atacado por el republicano en la tribuna de la ONU.

"Políticamente correctos"

Sobre la inmigración en Europa, Trump dijo: "Llegan de todos los lugares del mundo. No solo del Medio Oriente, llegan del Congo (por la República Democrática del Congo, ndlr). Y peor aún, vienen de las cárceles del Congo y de muchos otros países".

Según él, los líderes europeos "quieren ser políticamente correctos, y no quieren devolverlos (al lugar) de donde vienen".

La UE aprobó el lunes un endurecimiento de su política migratoria, en pleno auge de los gobiernos conservadores y de coaliciones con la presencia de la extrema derecha.

El tema migratorio se ha convertido en uno de los principales puntos de preocupación de los europeos, según distintos sondeos.

Entre las nuevas medidas contempladas por la UE está la apertura fuera del bloque de centros de acogida de migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazada.

En la entrevista, Trump, de 79 años, se vanagloria de haber reducido a "prácticamente a cero" la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó sobre su voluntad de intervenir en los procesos electorales en Europa, Trump admitió haber "apoyado a Viktor Orban", el primer ministro húngaro, quien "hace un muy buen trabajo, de una manera diferente, en términos de inmigración".

"No veo la necesidad para los estadounidenses de querer salvar ahora la democracia en Europa", reaccionó el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, este martes.

Ucrania debería celebrar elecciones, considera Trump, que se muestra en la entrevista descontento con la resistencia del líder ucraniano, Vladimir Zelenski, a aceptar las condiciones para la paz con Rusia.

"Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo Trump.

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

Sin la ley marcial, las elecciones presidenciales ucranianas se habrían celebrado en marzo de 2024.

Trump reiteró las críticas que hizo el domingo a Zelenski, cuando le reprochó al presidente ucraniano no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra.

"Quizás lo haya leído durante la noche. Sería bueno que lo leyera. Mucha gente está muriendo", dijo Trump.