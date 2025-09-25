Zelenski está dispuesto a dimitir tras el fin de la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en una entrevista publicada este jueves que estaría dispuesto a dimitir una vez finalizada la guerra con Rusia.

"Si terminamos la guerra con los rusos, sí, estoy dispuesto a no presentarme (a las elecciones) porque las elecciones no son mi objetivo", dijo Zelenski al sitio web Axios en una entrevista en video. "Quise mucho, en un periodo muy difícil, estar con mi país y ayudarlo. Mi objetivo es terminar la guerra".

Zelenski afirmó que pedirá al Parlamento ucraniano que organice elecciones si se alcanza un alto el fuego.

Los comicios presidenciales previstos para 2024 fueron suspendidos en virtud de la ley marcial, introducida en Ucrania tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Zelenski, un antiguo cómico, fue elegido en 2019.

Por ello, Rusia ha cuestionado en repetidas ocasiones la legitimidad de Zelenski como líder.

Durante más de tres años y medio de guerra, Zelenski ha mantenido un alto nivel de confianza pública. Está constantemente en el punto de mira de la opinión pública a través de mensajes diarios en las redes sociales, visitas a soldados cerca de la línea del frente y diplomacia internacional.

Una encuesta realizada a principios de septiembre por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev mostró que cerca del 59% de los ucranianos confía en Zelenski, por alrededor de un 34% que no lo hace.