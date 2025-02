Trump asegura que Nippon Steel invertirá en US Steel en lugar de comprarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que la empresa japonesa Nippon Steel está considerando invertir en la estadounidense US Steel en lugar de adquirirla, una operación valorada en 14,100 millones de dólares, a la que el mandatario se había opuesto.

"(Nippon Steel) ha acordado invertir fuertemente en US Steel en lugar de poseerla, y eso suena muy emocionante", dijo Trump el viernes en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en la Casa Blanca.

En este sentido, el magnate ha insistido en que no le "gustó" la idea de la compra ya que US Steel es "una compañía muy importante" para el país.

"Fue la mayor empresa del mundo durante 15 años, hace muchos años, hace 80 años", aseveró, al añadir que no quería "ver eso (a US Steel) irse".

"Así que han acordado invertir en US Steel, en lugar de tenerlo. Y vamos a reunirnos con Nissan la semana que viene", ha afirmado, tras referirse repetidamente al fabricante de automóviles Nissan Motor en lugar de a Nippon Steel, si bien fuentes cercanas al presidente han confirmado a la agencia Bloomberg que se refería a la empresa productora de acero.

La oferta de 14,100 millones de dólares de Nippon Steel por US Steel se convirtió en un punto político álgido durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y tensó los lazos entre Estados Unidos y Japón, dos aliados normalmente incondicionales.

Durante la campaña electoral, Trump manifestó su oposición a una adquisición extranjera de US Steel, afirmando que no le gustaba la idea de vender una empresa estadounidense emblemática con sede en un estado políticamente importante a un comprador extranjero. La multinacional asiática ofreció en enero conceder a la Casa Blanca poder de veto sobre cualquier cambio que afectase a las capacidades operativas de US Steel, lo que permitiría garantizar sus niveles de producción en suelo norteamericano.

Según Bloomberg, Trump se reunió el jueves con el consejero delegado de US Steel, Dave Burritt, quien advirtió de que bloquear la venta pondría en peligro miles de puestos de trabajo y plantearía dudas sobre si la sede de la empresa podría permanecer en Pittsburgh, una ciudad con profundos vínculos históricos con la industria siderúrgica.

Trump pide a Ishiba eliminar el déficit comercial

En la rueda de prensa entre ambos mandatarios en Washington, el magnate ha pedido a Ishiba que Japón elimine su déficit comercial respecto a Estados Unidos y ha destacado nuevas inversiones de la industria automotriz de su país.

"Quiero conseguir que otros países también igualen a Estados Unidos en términos de déficit", ha mantenido.

Ishiba ha visitado Washington para reforzar los lazos económicos y de defensa entre Japón y Estados Unidos en un contexto donde la Administración Trump ha impuesto aranceles a otros países como China.

"Estados Unidos subrayó su compromiso inquebrantable con la defensa de Japón, utilizando toda su gama de capacidades, incluidas las nucleares", señaló la Casa Blanca en un comunicado, en el que ha destacado el compromiso de Trump hacia una nueva era de relaciones bilaterlaes.

Además, los dos líderes acordaron su intención de mejorar la seguridad energética y diversificar las cadenas de suministro y han reiterado su "firme oposición a cualquier intento de China de cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción en el mar de China Oriental".

También trataron aspectos como la modernización de la infraestructura y la cooperación en defensa cibernética, y en el ámbito económico, han hablado sobre aumentar la inversión bilateral y colaborar en tecnologías clave.

Trump, además, asimismo, aceptó la invitación del primer ministro japonés para realizar una visita oficial a Japón en el futuro.