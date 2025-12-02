Trump amenaza con "atacar" a cualquier país que trafique drogas a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo Trump a los periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, tras plantear la cuestión de la cocaína procedente de Colombia.