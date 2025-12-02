Buscar
Trump amenaza con "atacar" a cualquier país que trafique drogas a EU

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo el presidente Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.REUTERS

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo Trump a los periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, tras plantear la cuestión de la cocaína procedente de Colombia.

