Trump mantiene presión sobre Irán por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno mantiene ataques contra capacidades iraníes relacionadas con el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo, y afirmó que las operaciones continuarán. Aunque dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán, también pidió que los países del Golfo reembolsen a Washington los costos de proteger la seguridad de la región y de esa estratégica vía marítima.