Trump activa revisión masiva de refugiados

Washington. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ordenó una revisión integral de todos los refugiados admitidos durante el mandato de su antecesor, Joe Biden, una medida sin precedentes que podría reabrir los casos de más de 200,000 personas que buscaron protección en Estados Unidos.

La instrucción abarca a unos 233,000 refugiados que ingresaron al país entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, de acuerdo con el documento firmado por el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés), Joe Edlow. El memorando también ordena suspender la tramitación de solicitudes de residencia permanente para quienes llegaron bajo el mandato de Biden.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump —de línea dura en materia migratoria— congeló la admisión de refugiados como parte de su ofensiva contra la inmigración legal e ilegal, en un giro drástico respecto a las políticas más amplias de Biden, cuya administración acogió a más de 100,000 refugiados solo en el año fiscal 2024.

Con fecha del 21 de noviembre, el memorando establece que el USCIS cancelará el estatus de quienes ya se encuentran en el país si se determina que no cumplen los criterios para ser reconocidos como refugiados. Los refugiados deben demostrar que fueron perseguidos o enfrentan persecución en sus países de origen y someterse a una rigurosa verificación antes de ingresar a Estados Unidos en lo que generalmente es un proceso de varios años.

También argumenta que la administración Biden no verificó suficientemente a las personas que ingresaron a Estados Unidos priorizando la rapidez y la cantidad de admisiones por encima de la calidad de las entrevistas y la evaluación de seguridad.

“Dadas estas preocupaciones, el USCIS ha determinado que se justifica una revisión exhaustiva y una nueva entrevista de todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025”, indica el documento. La agencia también podría reevaluar casos fuera de ese periodo “cuando corresponda”.

A fines de octubre, Trump fijó para el año fiscal 2026 un límite mínimo histórico de 7,500 admisiones, y afirmó que su gobierno se centraría en atraer a sudafricanos blancos de etnia afrikáner.

La drástica reducción ha generado críticas de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de refugiados, que acusan a la administración de bloquear la llegada de personas que enfrentan persecución y que podrían aportar económicamente al país.

Escrutinio innecesario

Mark Hetfield, presidente de HIAS —antes Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante—, calificó el nuevo programa de escrutinio como “innecesario, cruel y derrochador”. “Los refugiados ya han sido más investigados que cualquier otro grupo de inmigrantes”, señaló.

El memorando cita la orden ejecutiva emitida por Trump el 20 de enero, que detuvo el reasentamiento de refugiados y estableció que las admisiones deben priorizar la seguridad nacional y que Estados Unidos debe “admitir solo a aquellos que puedan asimilarse completa y apropiadamente”.

Semanas después de frenar las admisiones, el gobierno inició una iniciativa para acoger a sudafricanos blancos, al argumentar que sufren persecución en su país, una afirmación rechazada por el gobierno de Sudáfrica.