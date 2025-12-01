Tragedia en Perú: Al menos 12 muertos tras deslizamiento de tierra que cayó sobre 2 embarcaciones

Al menos 12 personas murieron, 20 resultaron heridas y dos están desaparecidas por un deslizamiento de tierra junto a un río que hundió dos embarcaciones en la provincia amazónica de Ucayali, en el noreste de Perú, dijeron el lunes autoridades sanitarias.

El hecho se produjo aproximadamente a las 04:20 hora local (09:20 GMT) del lunes en la zona del puerto del distrito de Iparia, afectando a las embarcaciones que se dirigían a comunidades cercanas, dijo la Dirección de Salud de Ucayali.

La agencia estatal de noticias Andina manifestó que, tras el incidente, unidades de rescate de la policía y la Marina de Guerra de Perú partieron a la zona para asistir a los afectados.

Una de las embarcaciones, Rápido Oriente, quedó completamente sumergida, mientras que otro barco, el Deo Rigo, sufrió graves daños, informó Andina. La última embarcación se encontraba en el puerto Iparia desembarcando pasajeros, agregó.

"Evento se reportó a consecuencia de la erosión de la ribera del río Ucayali", dijo el centro de operaciones del Instituto de Defensa Civil (INDECI), sin detallar el número de fallecidos.