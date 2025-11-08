Tornado deja cinco muertos y un centenar de heridos en el sur de Brasil

Al menos cinco personas murieron y 130 resultaron heridas el viernes por un tornado que arrasó partes de un poblado del sur de Brasil, informaron las autoridades.

El viento hizo volcar varios autos y derrumbó viviendas enteras en el municipio de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, reportó el servicio meteorológico local.

La Defensa Civil regional aseguró en una nota enviada a la AFP que "ya se han confirmado cinco fallecimientos como consecuencia del tornado".

"Las primeras informaciones también indican que hay 30 heridos graves y moderados, y alrededor de 100 heridos leves", agregó ese cuerpo local de rescate.

Los daños se concentraron en Rio Bonito do Iguaçu, de 14.000 habitantes, según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná.

La entidad estimó que allí los vientos alcanzaron entre 180 y 250 km/h, lo que provocó la "caída de árboles e incluso de casas de albañilería".

"Bajo la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción", anunció en la red social X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, dijo en la misma plataforma que "las fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas".

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene una alerta de "peligro por tempestades" en todo Paraná, así como en los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay.