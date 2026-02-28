Suben a 22 los muertos por accidente de avión militar cargado de dinero en Bolivia

Al menos 22 personas murieron al estrellarse un avión militar en Bolivia cargado con dinero que tenía como destino el banco central, informaron este sábado autoridades.

El avión de transporte militar C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló la tarde del viernes tras salirse de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de El Alto, a unos 15 kilómetros de La Paz.

El ministro de Defensa, Raúl Salinas, señaló que el avión tenía ocho tripulantes de los cuales uno murió.

Las autoridades no revelaron si había pasajeros a bordo del aparato y añadió que ya no se buscan desaparecidos.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, dio un nuevo balance de muertos.

"Tenemos 22 personas fallecidas", entre ellas cuatro niños, informó a periodistas. "Solamente nueve de ellos han sido identificados (...) porque tenemos cuerpos que han sido totalmente mutilados", agregó.

El siniestro dejó además 37 heridos, entre ellos un niño que perdió las piernas, según el ministerio de Salud.

Partes del fuselaje del avión impactaron contra vehículos que estaban en ese momento en una calle aledaña al aeropuerto.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz señaló que las causas del accidente aún se desconocen y anunció que conformó una junta investigadora para determinarlas.

"Esta investigación no se puede resolver de la noche a la mañana", es necesario "encontrar la caja negra", dijo Salinas en rueda de prensa.

Sin "valor legal"

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz, la capital administrativa del país.

Cientos de ciudadanos se precipitaron al sitio el viernes para recoger los billetes destinados al Banco Central de Bolivia.

"Cuando uno pasaba, lograba agarrar un fajo o una caja de dinero y empezaba a correr. Y la misma gente le empezaba a quitar el dinero (...). Eso pasó durante toda la noche", dijo a la AFP Abigail Pérez, estudiante universitaria de 22 años y vecina de El Alto, una ciudad ubicada a 4.000 metros de altitud.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que "el dinero transportado en la aeronave accidentada no tiene numeración ni serie oficial, por lo tanto carece de valor legal y adquisitivo" y que "su recolección, posesión o uso constituye delito".

Las autoridades dispusieron la quema de las cajas con los billetes en una enorme hoguera improvisada en el aeropuerto que ardió durante la noche.

Sin embargo, un gentío siguió intentando acceder al aeropuerto este sábado y fue dispersado por la policía con gases lacrimógenos, constató la AFP.

"Actos vandálicos"

El presidente boliviano expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos varias horas después del suceso. "Es un día de mucho dolor", afirmó Paz en la red social X.

Cuando el avión se estrelló caía "una granizada fuerte" y "había rayos", dijo a la AFP Cristina Choque, vendedora de 60 años, cuyo auto fue impactado por los restos de la aeronave.

"La llanta es lo que ha caído encima de nosotros (...), mi hija está afectada, tiene una herida en la cabeza", relató.

La mujer y su familia permanecieron dentro del vehículo accidentado por temor a ser saqueados por la muchedumbre.

La Fiscalía de La Paz recibió denuncias de saqueos de comercios por parte de delincuentes que aprovecharon el tumulto en las calles.

El jefe de la policía informó este sábado que arrestó a 49 personas "por los actos vandálicos".

"Estamos en un momento de crisis y de luto (...). No podemos concebir que esta gente continúe amedrentando a los funcionarios policiales", dijo.

Las operaciones del aeropuerto internacional de El Alto, el segundo más importante de Bolivia, fueron suspendidas por unas horas y se reanudaron este sábado.

Los hospitales de la ciudad lanzaron una campaña de donación de sangre para atender a los heridos.