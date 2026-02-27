Accidente de avión que transportaba dinero en Bolivia deja 15 muertos; policía dispersa a civiles

⁠Un avión de la Fuerza Aérea de Bolivia se accidentó ⁠el viernes luego de ⁠despistar de la pista del aeropuerto de El Alto tras aterrizar, dejando al menos 15 muertos y 30 heridos, señalaron organismos de transporte aéreos y bomberos de Bolivia.

De acuerdo al organismo estatal de Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL), el accidente se produjo a las 18:20 hora local (22:20 GMT), con una aeronave procedente de la ciudad de Santa Cruz, y que el incidente estaba en fase de investigación.

Tras reportes iniciales de ⁠una caída, la ⁠Dirección General de ⁠Aeronáutica Civil (DGAC) boliviana aclaró que el incidente ⁠que involucró un avión Hércules de la Fuerza Aérea fue producto de un despiste tras tocar tierra.

El aeropuerto internacional de El Alto permanecía cerrado tras el accidente, dijo ⁠la NAABOL en un comunicado.

De acuerdo con el Banco Central de Bolivia, el avión transportaba billetes en moneda nacional.

Medios locales informaron que la policía tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger los billetes que transportaba la aeronave.

El Banco Central de Bolivia solicitó a las personas que los devuelvan, pues no tendrán ningún valor de curso legal.