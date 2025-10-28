Siete años después, Sheinbaum recuerda a España petición de AMLO

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México mantiene relaciones diplomáticas, económicas y culturales con España, aunque reiteró que el país aún espera una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación (...) hay relaciones económicas, políticas y turísticas”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en 2019 una carta al rey Felipe VI para solicitar una disculpa formal por los abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista, gesto que —dijo— fue respondido de manera “poco diplomática”.

“La carta era muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado -que lo han hecho otros gobiernos del mundo- fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el Presidente López Obrador en España”, señaló.

La presidenta reafirmó su respaldo a aquella solicitud y sostuvo que México “todavía sigue esperando esta respuesta”.

Consultada sobre el deseo de la princesa Leonor, heredera de la corona española, de visitar México se limitó a contestar: “Bueno, vamos a ver".