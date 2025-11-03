​Shutdown en EU ha afectado a más de 3.2 millones de pasajeros, reportan aerolíneas

Más de 3.2 millones de pasajeros de aerolíneas estadounidenses se han visto afectados por retrasos o cancelaciones debidos a problemas de personal de los controladores aéreos desde que comenzó el cierre parcial del Gobierno el 1 de octubre, informó el lunes un grupo de aerolíneas.

Airlines for America, que representa a American Airlines , United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y otras grandes compañías aéreas, dijo que el 16% de los retrasos se debieron a problemas de personal en octubre, frente al 5% habitual antes del cierre.

Solo el viernes se vieron afectados más de 300,000 pasajeros, el peor día desde que comenzó la paralización parcial del Gobierno, añadió el grupo.