Sheinbaum busca en Brasil a un aliado en su política exterior

En una videollamada de 40 minutos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral y el diálogo político entre las dos potencias latinoamericanas.

Durante el encuentro virtual, en el que participaron los cancilleres Roberto Velasco y Mauro Vieira, los mandatarios revisaron los avances en áreas críticas como la agenda energética. Destacaron la colaboración en biocombustibles y las gestiones para concretar un acuerdo de cooperación entre las empresas estatales Pemex y Petrobras.

Los líderes coincidieron en la necesidad de actualizar el marco jurídico comercial entre ambas naciones para dinamizar el intercambio económico. Además, celebraron los progresos realizados en sectores de salud, turismo, innovación tecnológica y gobernanza pública.

En el ámbito internacional, refrendaron su compromiso con el derecho internacional, la democracia y el principio de no injerencia. Reiteraron su llamado a levantar el embargo económico a Cuba y manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria en la isla.

Para formalizar estas iniciativas, los países organizarán la VI Reunión de la Comisión Binacional.