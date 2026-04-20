Secretaria de Trabajo de EU dejará su carga, anuncia la Casa Blanca

La secretaría de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez-DeRemer, dejará su cargo, informó la Casa Blanca el lunes, tras una gestión marcada por una serie de escándalos, entre ellos denuncias sobre el trato a jóvenes empleadas.

Tras llegar al cargo en marzo de 2025, es la tercera mujer en abandonar el gobierno de Donald Trump en cuestión de semanas, luego de las salidas forzadas de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de la de Justicia, Pam Bondi.

"La secretaría de Trabajo Lori Chavez-Deremer va a renunciar al gobierno para tomar un puesto en el sector privado", anunció en X el portavoz de la Casa Blanca, Steve Cheung, al elogiar su gestión "fenomenal".

Una serie de escándalos recientes, sin embargo, precipitaron su salida del gobierno.

La excongresista por Óregon, de 58 años, contó con el apoyo de más de una docena de demócratas en su confirmación, pero recientemente enfrentó pedidos de renuncia por acusación de que ella, sus asesores y miembros de su familia enviaban de manera habitual mensajes personales y solicitudes a jóvenes miembros de su equipo.

The New York Times informó la semana pasada que la secretaría y un exsubjefe de gabinete enviaron mensajes de texto pidiendo a empleados que les llevaran vino durante viajes del departamento.

El esposo y el padre de Chávez-DeRemer también intercambiaron mensajes de texto con jóvenes empleadas, algunas de las cuales habían sido instruidas por la secretaría de Trabajo para que "prestaran atención" a los hombres, según informó el Times.

Tres empleados han presentado denuncias por violaciones de derechos civiles, en las que describen un ambiente laboral hostil, según ese diario.

Chávez-DeRemer no ha sido acusada personalmente de irregularidades en el caso que involucra a su padre ya su esposo.