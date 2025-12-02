Rusia sobre reunión con EU: no se alcanzó "ningún compromiso" sobre territorios ocupados en Ucrania

El Kremlin declaró el martes que no se alcanzó "ningún compromiso" sobre la cuestión clave del territorio en Ucrania durante el encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el emisario estadounidense Steve Witkoff, pero consideró que la reunión fue "útil".

El dirigente ruso se reunió durante cerca de cinco horas en Moscú con Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Estados Unidos que busca poner fin a la guerra en Ucrania, presentado hace dos semanas y reelaborado desde entonces en consultas con los ucranianos.

Esta reunión en la capital rusa se produjo tras varios días de intensas gestiones diplomáticas para tratar de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo", declaró el principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. Sin embargo, "el presidente no ocultó nuestra postura crítica, incluso negativa, sobre varias propuestas".

En cuanto a la cuestión de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, que representan aproximadamente el 19% del país, "no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses", declaró Ushakov.

"La conversación fue muy útil y constructiva", aunque "queda mucho trabajo por delante tanto en Washington como en Moscú", agregó el asesor, quien participó en la reunión al igual que el enviado comercial del Kremlin, Kirill Dmitriev.

Tras este encuentro con los rusos en Moscú Witkoff y Kushner podrían reunirse con una delegación ucraniana el miércoles, posiblemente en Bruselas, indicó a la AFP un alto funcionario de Kiev.

Momento crítico para Kiev

Donald Trump afirmó el martes que no sería fácil avanzar hacia el fin de una guerra que dura ya casi cuatro años.

"No es una situación fácil, se lo aseguro. Qué desastre", declaró durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, sometido a una fuerte presión política y diplomática, pidió durante una visita a Irlanda el fin de la guerra y no "solo una pausa" en los combates.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario ucraniano declaró que "no habrá soluciones fáciles". "Lo importante es que todo sea justo y transparente. (...) Que nada se decida sin Ucrania, sobre nosotros, sobre nuestro futuro", escribió.

La reunión entre Estados Unidos y Rusia se produjo en un momento crítico para Ucrania.

Kiev se ha visto sacudida por escándalos de corrupción que terminaron con la dimisión del jefe de gabinete de Zelenski.

Moscú también ha intensificado en las últimas semanas los ataques con drones y misiles contra Ucrania.

Zelenski señaló que aún espera discutir cuestiones clave con el presidente estadounidense, incluidas territoriales, y sugirió que la verdadera motivación de Moscú para las conversaciones con Washington es aliviar las sanciones occidentales.

Putin ordenó el asalto militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Decenas de miles de civiles y militares han muerto desde que comenzó la guerra, y millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Europa teme que Washington y Moscú pacten un acuerdo sin implicarlos o fuercen a Ucrania a hacer concesiones injustas.

Antes del encuentro con los enviados estadounidenses, Putin acusó a los europeos de obstaculizar los esfuerzos para poner fin al conflicto e insistió en que su país está listo para la guerra "si Europa quiere y empieza".

Un plan estadounidense de 28 puntos presentado el mes pasado se alineaba tan estrechamente con las demandas de Moscú que provocó acusaciones de que Rusia había participado en su redacción, algo que Washington negó.

Avance ruso

Witkoff se ha reunido con Putin en múltiples ocasiones, pero medios estadounidenses informaron que es la primera vez que Kushner —quien ayudó a negociar el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza— participa en las conversaciones con Putin.

En el terreno, las fuerzas rusas lograron en noviembre su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según el análisis de la AFP de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

En un mes, Rusia tomó 701 km2, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022.

Rusia reivindicó el lunes la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un centro logístico clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo, Ucrania afirmó este martes que los combates en Pokrovsk continúan.

También en noviembre, Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques nocturnos contra Ucrania que el mes anterior, con un total de 5,660 misiles y drones de largo alcance (+2%).