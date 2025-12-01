EU se dice "muy optimista" sobre posibilidades de un acuerdo para Ucrania

La Casa Blanca se mostró el lunes "muy optimista" sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, en momentos en que se intensifican las negociaciones con Moscú y Kiev.

"Pienso que el gobierno es muy optimista", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y añadió que el presidente Donald Trump y su equipo "han estado trabajando arduamente en esto y todos desean sinceramente que esta guerra termine".