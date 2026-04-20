Reconstrucción de Gaza necesitará unos 71,000 millones de dólares en la próxima década

Naciones Unidas y la Unión Europea anunciaron el lunes que se necesitarán 71,400 millones de dólares para reconstruir la Franja de Gaza durante la próxima década, según las estimaciones de un estudio realizado con el Banco Mundial.

"Esta evaluación evalúa los daños, las pérdidas económicas y las necesidades de recuperación y reconstrucción en Gaza tras 24 meses de conflicto", indicaron en un comunicado conjunto.

Ambas instituciones precisaron que durante los primeros 18 meses se necesitarán 26,300 millones de dólares "para restablecer los servicios esenciales, reconstruir las infraestructuras claves y apoyar la recuperación económica".

"Los daños materiales a las infraestructuras se estiman en 35,200 millones de dólares, mientras que las pérdidas económicas y sociales ascienden a 22,700 millones de dólares", detalla el comunicado, precisando que los sectores más afectados son "la vivienda, la salud, la educación, el comercio y la agricultura".

La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de 1,219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

La campaña de represalias de Israel ha causado al menos 72,549 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según un balance publicado el sábado por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernado por Hamás, cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU.

En total, según el estudio, más de 371,888 viviendas y casi todas las escuelas han sido destruidas o dañadas, más del 50% de los hospitales están fuera de servicio y la economía se ha contraído 84% en el territorio.

Aproximadamente, 1.9 millones de personas han sido desplazadas, a menudo en varias ocasiones, y más del 60% de la población ha perdido su vivienda.