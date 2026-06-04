Autos: guerra de precios, desbarranca rentabilidad

El mercado de autos ligeros en México está viviendo una paradoja asombrosa.

Por un lado registra una hiper competencia, que se traduce en niveles récord de ventas y beneficios singulares para los consumidores.

Y por el otro se observa una caída del 30% en la rentabilidad que podría llevar a la cancelación de concesionarios.

La combinación de precios bajos y crédito abundante está impulsando la venta y en paralelo está desbarrancando la utilidad de los distribuidores.

El dato lo aporta el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), Guillermo Rosales: se registra un descenso del 30% en la rentabilidad.

Este fenómeno se ha convertido en una tendencia.

En 2025, aunque las ventas cerraron con un incremento del 5% y una cifra récord de más de 1 millón 625 mil unidades vendidas, la mayoría de las marcas y distribuidores registraron menos utilidades respecto del año anterior.

La rentabilidad de los distribuidores en el año 2024 respecto del año 2023 registró una reducción del 50%.

Los precios de los vehículos ligeros han estado por debajo de la inflación general, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Se explica en función de la hipercompetencia entre más de 70 marcas y la creciente participación de las empresas chinas.

Se ha venido registrando una guerra de precios a través de descuentos, promociones agresivas y sobre oferta de inventarios.

Y los distribuidores absorben parte de los descuentos y/o reducen sus márgenes brutos de ganancias, para mantenerse en la competencia a través del mayor volúmen de ventas.

La ruta que sigue la venta de autos ligeros en México se mantiene: ventas crecientes y menor rentabilidad.

Las cifras de Inegi reportan al cierre de mayo de este año la venta de 127 mil 100 vehículos ligeros nuevos, que representan un crecimiento de 4.9% respecto al mes de mayor del 2025.

El mes de mayo de 2026 ha sido hasta ahora, el mejor mes en la historia del mercado.

En el acumulado enero-mayo de 2026 se vendieron 627 mil 609 unidades, un aumento de 4.9% en comparación con el mismo periodo del año 2025.

La presión por vender, está llevando a excesos y hasta amenazas de cancelación de concesionarios, dice Rosales.

Para el cierre del año, la venta de autos ligeros, podría llegar a más de 1 millón 670 mil unidades, pronostica el dirigente.

El mercado de los autos ligeros en México vive una paradoja asombrosa.

La competencia superlativa y la oferta basada en la guerra de precios, genera una ventana de oportunidad muy positiva para los consumidores, pero al mismo tiempo, representa un desafío muy grande para los distribuidores.

Ojalá que el creciente éxito en ventas, no termine destruyendo a parte del eslabón comercial de la industria. Veremos.

Futbol, Copa Mundial; impacto acotado

La Copa Mundial de Futbol en México, tendrá un impacto acotado en la economía, reconoció en días recientes el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

En declaraciones previas había calculado que sería de alrededor de 0.2 puntos porcentuales.

Los equipos de análisis de distintas instituciones bancarias, coinciden en que el impacto será positivo, pero moderado y concentrado.

Hay que recordar que México será sede de 13 partidos, incluída la inauguración, y el torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de este año.

En su análisis Banorte en el Mundial: los efectos económicos para México estima que el impacto total en el PIB será de entre 0.42 y 0.62 puntos porcentuales.

El Grupo Financiero Monex prevé una aportación de entre 20 y 30 puntos base al crecimiento del PIB.

BBVA Research pronostica un impacto de 0.3 puntos porcentuales.

The Competitive Intelligence Unit (CIU) lo calcula en 0.13 por ciento.

Todo apunta a que la fiesta futbolera tendrá un efecto temporal y concentrado, en particular en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Como lo ha reconocido el propio titular de las finanzas públicas, el impacto de la Copa Mundial de Fútbol será positivo pero no determinante.

Lo que espera el gobierno que sea realmente central en el impulso de la economía, son los planes de inversión que a partir de éste mismo mes de junio comenzarán a rendir frutos. Ojalá.