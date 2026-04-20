¿Está Israel replicando la "línea amarilla" de Gaza en el sur de Líbano?

Israel dice haber establecido una "línea amarilla" en el sur de Líbano, cerca de la frontera, donde sus fuerzas siguen operando a pesar del alto el fuego de diez días acordado con el movimiento proiraní Hezbolá.

¿Qué es la denominada "línea amarilla", en qué se parece a la línea de demarcación militar israelí en la Franja de Gaza y cómo afecta a Líbano?

- ¿Qué anunció Israel? -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel había aceptado la tregua, que entró en vigor el viernes, pero que mantendrá una "zona de seguridad" de 10 kilómetros de profundidad desde la frontera del país vecino.

El ejército israelí anunció el sábado que estableció una demarcación denominada "línea amarilla" en el sur del país.

Al día siguiente, publicó un mapa en el que señalaba una "línea de defensa avanzada", que se extiende desde el Mediterráneo, al oeste, hasta la frontera de Líbano con Siria, al este.

La mayoría de los habitantes huyeron de la zona, que incluye pueblos fronterizos muy dañados en una ronda de hostilidades en 2023, aunque los residentes de algunas localidades cristianas desafiaron las órdenes de evacuación del ejército israelí.

Las fuerzas de paz de la ONU también están estacionadas allí.

El ejército israelí -que ha estado destruyendo edificios en las localidades fronterizas desde que comenzó la tregua- advirtió el lunes a los civiles libaneses que no regresaran a decenas de pueblos al sur de la línea, alegando actividades del movimiento chiita Hezbolá en la zona que violan el alto al fuego.

Israel ha intentado en repetidas ocasiones crear una zona de amortiguación en el sur del Líbano.

En el año 2000, tras la tenaz presión de Hezbolá, las tropas israelíes se retiraron del sur de Líbano, tras unas dos décadas de ocupación.

- ¿Parecida a Gaza? -

En Gaza, la "línea amarilla" hace referencia a una demarcación militar israelí establecida durante el alto al fuego de octubre de 2025 con el grupo islamista palestino Hamás.

Esta divide Gaza entre una zona bajo control militar israelí directo, a la que no se permite el acceso a los palestinos, y una zona gobernada por Hamás pero donde los residentes siguen siendo vulnerables a los ataques israelíes.

El ejército israelí reporta habitualmente haber atacado a personas que describe como combatientes que se acercan a la línea, y comenzó a hacer lo mismo en el Líbano.

El experto militar libanés Hassan Jouni declaró a AFP que "la línea amarilla en Líbano es una copia de la idea y la filosofía de la línea amarilla en Gaza".

En Gaza, sin embargo, la línea fue "el resultado de un acuerdo con Hamás. En Líbano no hay acuerdo (...) fue decidida unilateralmente" por Israel, afirmó, calificándola de "decisión agresiva".

La línea representa una nueva frontera de seguridad israelí para proteger las ciudades y pueblos del norte de Israel y potencialmente "una línea para lanzar nuevas operaciones ofensivas", añadió.

Crea una zona "donde cualquier actividad (...) se considera sospechosa y justifica abrir fuego", consideró el experto.

- ¿Qué opciones tiene Líbano? -

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró este lunes que las conversaciones directas previstas con Israel tienen como objetivo poner fin a las hostilidades y a la ocupación israelí en el sur.

Según los términos de la tregua, que no mencionan una retirada israelí de Líbano, Israel se reserva el derecho a seguir atacando a Hezbolá para prevenir "ataques planificados, inminentes o en curso".

Las fuerzas israelíes nunca se retiraron por completo tras la última guerra, a pesar de que así lo exigía el alto el fuego de noviembre de 2024.

Hezbolá se opone firmemente a las negociaciones previstas y también ha pedido a las tropas israelíes que se retiren.

El diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah declaró a AFP este lunes que el movimiento "trabajará para romper la 'línea amarilla' mediante la resistencia". "Todas estas líneas serán rotas, y no aceptaremos ninguna de ellas".

Jouni afirmó que la "línea amarilla" sería un punto de fricción y dijo esperar tanto "una vía política que comience con las negociaciones", como un enfoque sobre el terreno, "que se decidirá en función de la situación regional (...) entre Irán y Estados Unidos".

"Quizás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprenda a todos presionando a Israel para que se retire" de Líbano, añadió.