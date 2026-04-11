Guerra en Medio Oriente: ¿Cuál es el balance de los hechos?

Con más de mes y medio desde que comenzó el conflicto, estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente:

Netanyahu quiere un acuerdo con Líbano que "perdure generaciones"

"Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (...) He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbolá y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones", declaró este sábado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pocos días de las conversaciones previstas en Washington entre Israel y Beirut.

Israel afirma que ha destruido los programas nuclear y balístico iraníes

"Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles" de Irán, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso televisado. Añadió que la guerra contra Teherán también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales.

"Querían estrangularnos, y (ahora) somos nosotros quienes los estrangulamos. Nos amenazaban con la aniquilación, y ahora luchan por su supervivencia", añadió.

Medios iraníes dicen que EU plantea "exigencias excesivas"

Estados Unidos plantea "exigencias excesivas" sobre el estrecho de Ormuz durante las negociaciones directas en Islamabad, afirmaron los medios de comunicación iraníes.

La Casa Blanca dice que las negociaciones están "en curso"

Un alto cargo de la Casa Blanca afirmó que las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Irán y Pakistán para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente están "en curso".

Dos rondas de negociaciones entre EU e Irán, una tercera probable

La televisión pública iraní afirmó que este sábado se celebraron dos rondas de negociaciones de paz entre la república islámica y Estados Unidos, y una tercera tendrá lugar "probablemente esta noche o mañana" domingo.

"Los expertos de ambas partes están intercambiando textos" para alcanzar un acuerdo de paz más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el miércoles, precisó la televisión, que cita información "de una persona cercana a los negociadores" iraníes.

Más temprano, dos altos cargos pakistaníes revelaron a la AFP bajo anonimato que hubo dos sesiones sucesivas en las negociaciones. Uno de ellos calificó de "cordial" el "ambiente general".

"¡Basta ya de la guerra!", pide el papa

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", declaró el papa León XIV en un discurso pronunciado en la basílica de San Pedro de Roma.

Líbano dice que más de 2,000 personas murieron en ataques israelíes

Los ataques israelíes en Líbano han matado a 2.020 personas desde el comienzo de la guerra entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel el 2 de marzo, informó el Ministerio de Salud libanés.

Buques de guerra de EU cruzan el estrecho de Ormuz para desminar

Dos destructores de la Armada estadounidense cruzaron el estrecho de Ormuz para una operación de retirada de minas iraníes en el estratégico paso, dijo el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

Más temprano, el presidente Donald Trump dijo que Washington había comenzado a "desbloquear" esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos.

La ONU pide poner fin a la impunidad ante las violaciones del derecho de la guerra

En un comunicado conjunto, los responsables de varias agencias de la ONU se muestran "alarmados por las continuas violaciones del derecho de la guerra y del derecho internacional humanitario" en Medio Oriente y denuncian el creciente número de víctimas desde el inicio de la guerra.

Israel afirma haber atacado más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano en 24 horas

"En las últimas 24 horas, el ejército ha atacado más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano", informa un comunicado militar.

"La Fuerza Aérea israelí continúa sus ataques contra infraestructuras de Hezbolá y apoya a las fuerzas terrestres que operan en el sur del Líbano", añade el texto, días antes de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y el gobierno libanés.

18 muertos en ataques israelíes en Líbano

Dieciocho personas, entre ellas tres socorristas, murieron este sábado en ataques israelíes en el sur de Líbano, indicó el Ministerio de Salud.

Un diputado de Hezbolá critica las negociaciones previstas entre Líbano e Israel

Hasán Fadlalá, diputado de Hezbolá, reafirmó el rechazo del movimiento a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, tras el anuncio de la presidencia libanesa de que la próxima semana se celebrará en Washington una reunión entre representantes de ambos países.

Estas negociaciones constituyen "una violación flagrante" de la Constitución y "agravan las divisiones internas en un momento en que Líbano necesita más que nunca solidaridad y unidad interna para hacer frente a la agresión israelí", declaró el diputado.