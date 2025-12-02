R. Dominicana fija límites a acceso de EU en aeropuertos

Santo Domingo. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, precisó que el acuerdo que permite a personal estadounidense acceder a zonas restringidas de aeropuertos para operaciones antinarcóticos es temporal y expirará en abril de 2026.

La aclaración busca delimitar el alcance del convenio, firmado la semana pasada durante la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. primer secretario de Guerra en visitar el país. El acuerdo es parte de una iniciativa antinarcóticos más amplia y agresiva de Estados Unidos en el Caribe.

Abinader detalló en su conferencia semanal que el acceso se limita a áreas restringidas del Aeropuerto Internacional de Las Américas y de la base aérea de San Isidro, ambos en la capital Santo Domingo. Subrayó que se trata de actividades logísticas —no militares— que facilitan el reabastecimiento de aeronaves y el traslado de equipos en apoyo a misiones regionales.

Sin ofrecer más detalles, el mandatario explicó que este acuerdo opera como una extensión de los marcos bilaterales antidrogas vigentes desde 1995 y 2003.

“Esto nos va a ayudar mucho, junto con la Armada Dominicana y con información tecnológica especializada”, dijo.

Modelo a replicar

Pete Hegseth agradeció y ha presentado la cooperación con República Dominicana como un modelo que Washington espera replicar en otros países del Caribe, en el marco de una estrategia antinarcóticos internacional más agresiva.

En los últimos meses, Estados Unidos ha ampliado su presencia militar en la región, incluida la ejecución de ataques letales contra supuestos buques vinculados al narcotráfico que supuestamente buscan llegar al país, operaciones que han dejado decenas de muertos y que forman parte de la presión creciente sobre el gobierno de Venezuela.