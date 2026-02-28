Ataques contra Irán dividen al Congreso estadounidense

Los ataques de Estados Unidos y su aliado Israel contra Irán provocaron el sábado una ola de reacciones en el Congreso estadounidense, donde en general los republicanos del partido del presidente Donald Trump celebraron la operación y los demócratas de la oposición la condenaron.

"Hoy Irán se enfrenta a las graves consecuencias de sus funestos actos", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en un comunicado en X.

En el Senado, el republicano Lindsey Graham, partidario de intervenir en Irán desde hace años, aplaudió una operación "bien planificada" que, según él, será "violenta, extensa" y exitosa.

Tom Emmer, uno de los republicanos más destacados en la Cámara de Representantes, calificó la ofensiva de "acto de fuerza audaz" de Trump.

Tom Cotton, presidente del subcomité de inteligencia del Senado, aseguró por su parte: "Irán ha librado una guerra contra Estados Unidos durante 47 años (...). La factura del carnicero ha llegado finalmente para los ayatolás".

Entre las pocas voces discordantes en el bando republicano sobresalen el congresista Thomas Massie y la exparlamentaria Marjorie Taylor Greene.

"Me opongo a esta guerra. Esto no es 'Estados Unidos primero'", declaró Massie en X en referencia a uno de los lemas de Trump. El congresista republicano anunció que trabajará con su colega demócrata Ro Khanna para "forzar un voto del Congreso sobre esta guerra con Irán".

Taylor Greene, una antigua aliada de Trump que dimitió en enero tras una disputa pública con el mandatario, denunció la operación militar contra Irán en la misma red social como "una traición" de Trump hacia su base.

Varios demócratas rechazaron la ofensiva, entre ellos el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, que pidió al gobierno que informe al Congreso.

"Los estadounidenses no quieren otra guerra costosa e interminable en Oriente Medio cuando hay tantos problemas en casa", declaró.

El senador Jack Reed, principal miembro demócrata de la comisión de fuerzas armadas del Senado, afirmó que Trump había metido a Estados Unidos en una guerra sin contar con la aprobación de los ciudadanos ni del Congreso y sin tener "ningún plan respecto a su desenlace".

Para su colega Bernie Sanders, Trump inició "una guerra ilegal, premeditada e inconstitucional" y le mintió a la población.

El senador demócrata John Fetterman, uno de los primeros en reaccionar al ataque, elogió sin embargo la operación.

"El presidente Trump ha estado dispuesto a hacer lo que es correcto y necesario para lograr una paz real en la región", aseguró en X.