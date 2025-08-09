Policía Londres detiene más de 365 personas en protesta a favor del grupo Acción Palestina

La Policía Metropolitana de Londres informó el sábado la detención de más de 365 personas en una protesta contra la decisión británica de prohibir el grupo Acción Palestina.

Algunos manifestantes llevaban pañuelos palestinos blancos y negros, coreaban "vergüenza" y "salgan de Gaza", y portaban pancartas como "Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina", según muestra un video grabado por Reuters en el lugar.

Israel niega las acusaciones de ser responsable de genocidio en Gaza.

En una publicación en X, la policía afirmó que había detenido a 365 personas por apoyar a una organización proscrita.

También detuvo a siete personas por otros delitos, entre ellos cinco por agresiones a agentes, y añadió que ninguna resultó gravemente herida.

Los parlamentarios británicos prohibieron Acción Palestina en julio en virtud de la legislación antiterrorista, después de que algunos de sus miembros irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y dañaran aviones en protesta por el apoyo británico a Israel.

La prohibición convierte en delito ser miembro del grupo, con una pena máxima de 14 años de cárcel.