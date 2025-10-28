Lectura 2:00 min
Petro critica bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico: “Son ineficaces y parecen una invasión”
Gustavo Petro cuestionó los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas en el Pacífico y aseguró que son “ineficaces” y con fines de invasión.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este martes que el nuevo bombardeo de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico "es absolutamente ineficaz" y tiene como misión "una invasión" y no librar de las drogas a la sociedad estadounidense tal y como defiende Washington.
"No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz", ha dicho el presidente colombiano desde Qatar sobre la última operación estadounidense que ha matado a catorce personas que viajaban en cuatro lanchas sobre aguas del Pacífico.
Petro ha afirmado que dichos ataques no parecen estar dirigidos hacia la incautación de cocaína, "sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal", en alusión a la sospechas de una posible intervención militar en Venezuela.
"Tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas", ha dicho, a la vez que ha afirmado que más dañino es el fentanilo --"es 30 veces más peligroso, ha dicho"--, y Estados Unidos no actúa contra esta sustancia porque "no sirve de excusa para invadir a América Latina".
Petro también ha hecho referencia de manera velada a su entrada en la lista de sanciones de Estados Unidos como una forma de castigar su postura con respecto a las políticas de la Administración Donald Trump y de advertir al resto de líderes de la región para que "bajen la cabeza", según declaraciones a medios oficiales.
El presidente colombiano, su familia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada 'Lista Clinton' del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que apunta hacia personas y empresas con supuestos vínculos con el narcotráfico, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en entrar desde que se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90.