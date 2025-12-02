Paz en Ucrania, estancada; Putin amenaza a Europa

Moscú. Rusia y Estados Unidos no llegaron a un compromiso sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania durante sus conversaciones del martes.

Previamente el presidente ruso lanzó amenazas de que su país estaba listo para la guerra con Europa.

El Kremlin afirmó que no se ha alcanzado “ningún compromiso” sobre la cuestión clave del territorio en Ucrania, pese a una reunión de unas cinco horas entre el presidente ruso y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, en la que también participó Jared Kushner.

“Hasta ahora no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses”, declaró el principal asesor de política exterior, Yuri Ushakov, al concluir el encuentro en Moscú.

Pese a la falta de avances en lo sustancial, calificó la conversación de “muy útil y constructiva”, aunque advirtió que queda “mucho trabajo por delante” para Washington y Moscú.

Ushakov precisó que algunos aspectos de las negociaciones no serían revelados, e indicó que otra cumbre entre Trump y Putin no era inminente.

“Aún no se ha alcanzado ningún acuerdo y no está prevista ninguna reunión entre los líderes de Rusia y Estados Unidos”, agregó.

La reunión forma parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para poner fin al conflicto, que el propio mandatario describió como “un desastre”, con entre 25,000 y 30,000 bajas al mes. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Witkoff intenta construir un plan que incorpore las preocupaciones de Ucrania y Europa.

Ninguna de las partes detalló las propuestas examinadas, pero altos funcionarios reconocen que el punto más difícil sigue siendo el estatus de los territorios ucranianos bajo ocupación rusa.

Según Moscú, Witkoff llevaba consigo cinco propuestas de paz, incluidos el borrador que consensuaron las autoridades de Washington y Kiev en Ginebra y el plan original estadounidense de 28 puntos que satisfacía muchas de las demandas del Kremlin, aunque esta vez con un punto menos, 27.

Listo para la guerra con Europa

El encuentro se celebró horas después de que Putin acusara a las potencias europeas de sabotear los esfuerzos de paz de Trump y que las "demandas europeas" de poner fin a la guerra "no eran aceptables para Rusia".

"Están del lado de la guerra", dijo Putin. "Vemos claramente que todos estos cambios tienen un solo objetivo: bloquear por completo el proceso de paz y plantear exigencias absolutamente inaceptables para Rusia". Y advirtió a Europa que enfrentaría una “rápida derrota” si entraba en guerra con Rusia.

“Rusia no tiene la intención de luchar contra Europa, pero si Europa comienza, estamos listos ahora mismo”, dijo.

Putin amenazó con cortar el acceso de Ucrania al mar en respuesta a los ataques con drones contra petroleros de la "flota en la sombra" rusa en el Mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que las declaraciones de Putin demostraban que no estaba listo para poner fin a la guerra.

Las principales demandas rusas incluyen la promesa de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN, límites al ejército, el control ruso de todo el Donbass, el reconocimiento del control ruso de las regiones de Crimea, Donbass, Zaporizhia y Kherson, y protección para los rusoparlantes en Ucrania.